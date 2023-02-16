ضيوف القمة في ضيافة «كافيه» أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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يحظى أصحاب الهمم في دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي تقدم لهم سُبل الرعاية والتمكين والإدماج كافة في مجالات الحياة شتى، مستفيدين من بيئة مثالية حاضنة توفر لهم كل مقومات الحياة الكريمة، وبأفضل الخدمات والمرافق، بوصفهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

وعلى هامش القمة الحكومية للحكومات 2023 في دبي، يستعرض 6 من أصحاب الهمم مهاراتهم في صنع مختلف أنواع القهوة، ومنها العربية والتركية والأمريكية، عبر منصة كافيه «النحلة» التي تحمل اسم المقهى الرئيس لهم نفسه والذي أسسوه في أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة زايد العُليا لأصحاب الهمم، ليثبتوا لأنفسهم والمجتمع أنه لا مكان للمتكاسلين وإنما الغد ملك لمن يصنعه.

مبادرة الشباب الستة للنزول إلى الحياة العملية، والاستفادة من البيئة الداعمة التي وفرتها لهم الدولة، نالت استحسان وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي توقف أمام منصتهم مستمعاً بإعجاب لقصة نجاحهم، ولشرح عما يقدمونه لضيوف الحدث العالمي من مختلف مذاقات القهوة التي ابتكروها بأنفسهم.

الشباب أصحاب الهمة والعزيمة اختاروا خلية النحل لتكون شعار مشروعهم الطموح، بما تتطلبه حياة النحل من انتظام وإرادة ودقة، ولم يقتصر تدريب الشباب من قبل مؤسسة زايد العُليا لأصحاب الهمم، على تحضير القهوة وتقديمها، وإنما ايضاً يتم تدريبهم للحصول على شهادة دولية في صناعة القهوة بمختلف أنواعها، واعتماد المقهى مركزاً دولياً لتدريب أصحاب الهمم في هذا المجال.

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