خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات القمة العالمية للحكومات

المصدر: دبي - وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.

جلسات

والتقى سموه، خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام، عدداً من قادة الدول وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ كما حضر سموه جانباً من الجلسات النقاشية المهمة، التي تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى بشأن الأدوات والسياسات اللازمة لتشكيل حكومات أكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة تحدياته من خلال اقتراح الحلول المناسبة.

كما التقى سموه أمير ناصر إبراهيم، نجل السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وحضر حفل توزيع جائزة الابتكار الحكومي الإبداعي، الذي شهد تكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لعدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية؛ تقديراً لمشروعهم الحكومي المتميز «أوبن فيسكا - OpenFisca» الفائز بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، من خلال منصة حكومية تتيح الاطلاع عن بُعد على النسخ الرقمية للقوانين والأحكام التشريعية.

نقاش

في غضون ذلك، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان جلسات نقاش شملت إحداها جلسة حوارية رئيسية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجلسة أخرى حضرتها كريستينا جورجيفا، المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي. كما حضر سموه الكلمة الرئيسية، التي ألقاها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر «كوب 28» المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، والتي دعا خلالها قادة الدول إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار، لتحقيق نتائج ملموسة وفاعلة على صعيد التصدي لتغير المناخ.

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