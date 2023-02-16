عائشة العبيدلي: محمد بن راشد «ملهمنا» لتحقيق الإنجازات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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في وطن الإبداع والفرص تلقى الإنجازات وأصحابها ما يستحقون، فهم دوماً تحت عيون قادة هذا الوطن حراس الإبداع.. في وطن الإنجازات لا يكتفون بالقول إن لكل مجتهد نصيب بل يقومون بتهيئة كل الظروف لدفع أبنائهم للاجتهاد وتحقيق الإنجازات.

ويقف قادة الوطن دوماً على مقربة من أبنائهم مشجعين ومحفزين لإبقاء روح وشعلة الإنجازات متقدة. بهذه العبارات بدأت الطفلة عائشة العبيدلي المعروفة بأصغر شيف إماراتي، حديثها عقب تأثرها بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمنصتها في القمة العالمية للحكومات، واصفة سموه بالملهم.

تصريح

وأفادت في تصريح خاص لـ«البيان» التي انفردت بنشر قصتها ومشاركتها في القمة من اليوم الأول؛ بأن وقوف سموه واطلاعه على إمكاناتها في مجال المطبخ الإماراتي حفزها نحو الدخول إلى مجال ريادة الأعمال، مؤكدة اعتزامها اتخاذ خطوة فعلية تجاه تأسيس مشروع خاص بها، على الرغم من أن تلك الخطوة لم تكن بالسهلة على طالبة مازالت على مقاعد الدراسة.

وأشارت إلى أنها بصدد توظيف خبراتها التي اكتسبتها من خلال حصولها على دورات وبرامج متخصصة في هذا المجال لتسهم في تحقيق خطط الدولة الطموحة نحو زيادة الإنتاجية وخدمة عملية النمو المستدام وصنع قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد الوطني من خلال شباب الوطن.

تكريم

وأوضحت أن وقوف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد معها يعد تكريماً لها على ما حققته في هذا المجال وفي عمر صغير، مؤكدة أنها كبقية المواطنين الإماراتيين سيكون لها موعد مع التكريم في وطن الإنجازات.

قدمت عائشة العبيدلي ذات الـ 14 ربيعاً التي طاردت حلمها وشغفها صورة حضارية وزاهية للإمارات عبر المأكولات الشعبية فأبدعت، وفي أروقة القمة العالمية للحكومات كانت هناك بشخصيتها الودودة تقدم جانباً من المفردات الحضارية الإماراتية للعالم.

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