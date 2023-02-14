المصدر: دبي – البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت أمس في دبي بمشاركة عالمية واسعة، ضمت على منصتها 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين بجانب ممثلي أكثر من 80 منظمة عالمية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تهدف من خلال القمة العالمية للحكومات إلى الإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطوراً ورخاءً وازدهاراً.

وقال سموه عبر «تويتر»: «بمشاركة عالمية واسعة.. شهدت انطلاق (القمة العالمية للحكومات) في دبي التي تستعرض أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وأفضل سبل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي.. نهدف في دولة الإمارات إلى الإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطوراً ورخاءً وازدهاراً».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجربتها الناجحة في تبنّي التقنيات والحلول الرقمية المتقدمة مع الأطراف كافة من أجل تعزيز مستقبل التجارة وضمان فرص ازدهارها على أساس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء.

كما أكد سموه حرص الإمارات على إيجاد كافة الضمانات التي من شأنها إنجاح الحوار العالمي الرامي إلى إيجاد حلول مبتكرة تعين شعوب العالم على تحقيق ما تصبو إليه من طموحات للمستقبل، وتمكنها من تجاوز التحديات الراهنة إلى آفاق تنموية أرحب.

لمتابعة تفاصيل القمة العالمية للحكومات:

ـــ الإمارات تجمع العالم لاستشراف تحديات وفرص المستقبل

ـــ خلال القمة العالمية للحكومات.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان جلسة حوارية رئيسية للرئيس المصري

ـــ رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان جلسة رئيسية لمدير عام صندوق النقد الدولي

ـــ رئيس الدولة يلتقي عدداً من القادة ورؤساء الوفود ضيوف القمة العالمية للحكومات

ـــ الرئيس المصري يكرّم الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية

ـــ محمد بن راشد يستقبل الرئيس المصري

ـــ محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء الكويت على هامش القمة العالمية للحكومات

ـــ محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

ـــ محمد بن راشد ورئيس وزراء جورجيا يشهدان توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات والمعارف

ـــ حمدان بن محمد يلتقي رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا

ـــ محمد القرقاوي: على الحكومات تبني الاستباقية وانتهاز الفرص لمواكبة التطورات المتسارعة

ـــ عبدالله بن طوق: الإمارات نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام

ـــ سهيل المزروعي لـ «البيان»: القمة فرصة لمعالجة التحديات العالمية

ـــ رئيس وزراء رواندا: 2024 عام التحول الرقمي الكامل

ـــ وزير الخارجية الكوستاريكي: القمة منصة دائرية لتلاقي خبرات حكومات العالم

ـــ نائب رئيس الوزراء اليوناني: القمة ملتقى للوصول إلى حلول للأزمات العالمية

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