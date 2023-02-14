محمد القرقاوي: على الحكومات تبني الاستباقية وانتهاز الفرص لمواكبة التطورات المتسارعة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن القمة العالمية للحكومات تنطلق من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصةً لمناقشة الفرص والتحديات، ولاستشراف حكومات المستقبل، لافتاً معاليه إلى أنه على الحكومات تبني الاستباقية والمهارات الاستشرافية وانتهاز الفرص لمواكبة التطورات المتسارعة.وحدد معاليه في جلسة حملت عنوان «10 سنوات من التحولات» افتتحت بها فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، أمس في دبي، 5 تحولات كبرى يشهدها العقد المقبل ستغير مستقبل العالم نتيجة التطور التكنولوجي.

وقال معاليه: «يشكل التغير المناخي التحول الأول، إذ من المتوقع أن يسبب أزمة لاجئين تصل لأكثر من مليار لاجئ مناخي بحلول عام 2050، ستكبد العالم نحو 23 تريليون دولار، ولأهمية ملف المناخ، أعلنت دولة الإمارات 2023 عام الاستدامة.. كما ستقوم الدولة باستضافة مؤتمر كوب28 لتؤدي دوراً أكبر في التصدّي لهذه القضية العالمية».

وأضاف معاليه: «التحول الثاني سيكون على مستوى الخريطة الاقتصادية الجديدة، إذ سيشهد العالم تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي، إذ نحن نتجه نحو خريطة اقتصادية جديدة، ستكون لدينا تكتلات بثقل اقتصادي ونفوذ عالمي.. تقسم العالم إلى أنظمة مالية واقتصادية مختلفة، ستجبر الحكومات على خيارات اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية حاسمة، فيما سيشكل النمو السكاني التحول الثالث، إذ ستتركّز المدن الكبرى الجديدة في الدول النامية في آسيا وإفريقيا وبنسبة 86 % وهو تحدٍّ صعب لهذه الدول.. ومصدر قوة للحكومات إن أحسنت استغلال مواردها البشرية».

وظائف المستقبل

وقال معالي محمد القرقاوي: «التحول الرابع سيكون جذرياً في مفهوم الأمية والمهارات، فالأمي سيكون الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وأضاف معاليه: «في العقد المقبل.. عشرات الملايين من الوظائف ستكون شاغرة لغياب المهارات المناسبة لدى الأفراد، فلن تكون مسألة البطالة بالنسبة للحكومات متمثلة في تحدي خلق الوظائف فقط، وإنما في توفير الكفاءات المناسبة والمهارات التقنية التي تؤهل الأفراد لوظائف المستقبل أيضاً».

وحدد معاليه التحول الخامس في الذكاء الاصطناعي والذي سيحدد موقع الحكومات ومستقبلها، إما حكومات استباقية تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإما حكومات تعيش في العصر الحجري، مشيراً معاليه إلى أن المعدّل العالمي لجهوزية الحكومات للذكاء الاصطناعي يقل عن 50 %، مشدداً أن تبنّي الحكومات هذه التقنيات أصبح حتمياً لا اختيارياً، إذ خسرت الكثير من الحكومات معركة الثقة لمصلحة الشركات بسبب تأخرها في تبني التقنيات المناسبة.

تغير الواقع والتوقعات

وأكد معالي محمد القرقاوي أن العالم يشهد إنتاجاً من البيانات ارتفع بـ 5000 % مقارنة بالعقد السابق، وتؤدي دوراً حيوياً في تشكيل السياسة والاقتصاد وكذلك في الخدمات التي تقدمها الحكومات، مشيراً معاليه إلى أنه دوماً ما يؤكد أن مَنْ يملك البيانات يملك المستقبل. وأضاف معاليه: «من بداية رحلة القمة في عام 2013 وحتى اليوم، تغير واقعنا وتغيرت توقعاتنا وتغير فهمنا للمستقبل، شهدنا أحداثاً ربما لم يكن ليتوقعها العالم، غيرت المشهد العالمي في مختلف المجالات، وشهدنا تطورات متسارعة، بل أسرع مما كنا نتخيل، شهدنا معدلات تاريخية في ارتفاع درجات الحرارة وكوارث طبيعية كلّفت البشرية خسائر بقيمة 3 تريليونات دولار».

وتابع معاليه: «شهدنا تفشي جائحة كورونا التي كبّدت العالم ملايين الأرواح وخسائر اقتصادية تفوق الـ12 تريليون دولار، ومع الأسف نشهد اليوم حرباً روسية أوكرانية.. قد تكلف العالم خسائر تقدر بنحو 2.8 تريليون دولار.. وما زال التخوف من حربٍ نووية في تزايد، وكذلك نشهد اليوم أيضاً أعلى معدلات للتضخم منذ عقود وأعلى أسعار للغذاء لم نشهدها منذ 60 عاماً».

الهجرة إلى العالم الرقمي والافتراضي

وتابع معالي محمد القرقاوي: «في السنوات العشر الماضية تزايدت التطورات التكنولوجية، فشهدنا أكبر هجرة للشعوب من العالم الواقعي إلى الرقمي والافتراضي، فهاجر 4 مليارات شخص من العالم الواقعي إلى عالم رقمي وافتراضي، إذ يوجد أكثر من نصف سكان الأرض في منصات التواصل الاجتماعي، كما أن ثورة الذكاء الاصطناعي وظهور تطبيقات جديدة سيعطيان كل شخص مهارات لم يكن يتوقع يوماً أن يمتلكها وستؤثر في قطاعات كثيرة».

وأضاف معاليه: على الحكومات تبني الاستباقية والمهارات الاستشرافية وانتهاز الفرص لمواكبة التطورات المتسارعة، وختم معاليه كلمته: كنت أقول سابقاً.. نحن في الثانية الأولى من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى من اليوم الأول من السنة الأولى من التطور التكنولوجي.. الآن أستطيع أن أقول اليوم إننا انتقلنا إلى الثانية الثانية من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى من اليوم الأول من التطور التكنولوجي.

الجهوزية للمستقبل

وتجمع القمة العالمية للحكومات هذا العام أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 250 وزيراً ومسؤولين ورؤساء ومنظمات دولية ورؤساء شركات عالمية من أكثر من 150 دولة كما تشمل القمة هذا العام أكثر من 22 منتدى عالمياً تجمع المختصين في العديد من القطاعات.

وتستعرض القمة في أكثر من 220 جلسة رئيسة وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

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