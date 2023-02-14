مكتوم بن محمد: الإمارات مستمرة في صناعة الإلهام

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات هي دولة المستقبل المستمرة في صناعة الإلهام وخلق النجاحات وتحقيق المستحيل.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة انطلاق القمة العالمية للحكومات 2023 أمس في مدينة جميرا.

نخبة

وقال سموه في تدوينته أمس: «تنطلق في دبي النسخة العاشرة من القمة العالمية للحكومات، التي تعد أضخم تجمع في المنطقة لنخبة من قادة العالم وخبرائه لاستشراف مستقبل الحكومات، وتقريب المسافات بين الدول، وتحقيق رفاه الإنسان. دولة الإمارات هي دولة المستقبل المستمرة في صناعة الإلهام وخلق النجاحات وتحقيق المستحيل».

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