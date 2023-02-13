رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان جلسة رئيسية لمدير عام صندوق النقد الدولي

المصدر: وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، جلسة رئيسية لمعالي كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، بعنوان "اقتصاد العالم.. ما بين تحديات جذرية وفرص نوعية"، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت في دبي اليوم.

حضر الجلسة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإماراتي يعتبر من أكثر اقتصادات العالم كفاءة وقوة في الأداء خلال الفترة الحالية، بسبب نهج الانفتاح الذي تعتمده دولة الإمارات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية الفعالة.

كما استبعدت جورجيفا في الجلسة التي أدارها ريتشارد كويست من شبكة "سي إن إن" تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود خلال العام الحالي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي "عودة الاقتصاد الصيني إلى النمو يعد واحداً من الأساسيات التي تدعم الاقتصاد العالمي، إذ أن السوق الصيني بدأ في استعادة عافيته من خلال عودة الطلب والإنفاق".

ورأت أن "ثروة مهمة تراكمت لدى المستهلك الصيني، خلال فترة الإغلاق وتفعيل الإجراءات الاحترازية، وحان الوقت لإنفاقها على السلع من جديد والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية".

وأضافت " نيابة عن دول وحكومات العالم، نعبرّ عن شكرنا العميق لدول الخليج العربي والهند وغيرها من الدول لتوفيرها زخماً إيجابياً جداً للاقتصاد العالمي".

وقالت جورجيفا " الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي والخليجي اعتمد بشكل أساسي على السياسات التطويرية والاستراتيجيات الاستباقية التي وضعتها وطبّقتها خلال السنوات الماضية وها هي تجني اليوم ثمارها".

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بتجربة دولة الإمارات الريادية ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بخلق مزيد من الوظائف.

وأكدت أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل، في معالجة التحديات المناخية وتحديات الطاقة وغيرها، مشيرة "نحن نركز على ما يجب القيام به، وخصوصاً تكثيف جهود إيجاد التمويل اللازم للدول لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت أنه لا بد من نشر الوعي البيئي عالمياً، وهو ما نراه في دول الخليج العربي حيث نرى وعياً كبيراً جداً حول هذا التحدي ونريد لهذا الوعي أن يكون ذا تأثير عالمي.

وناشدت جورجيفا العالم بالإسراع في العمل على التصدي للتحديات المناخية ضماناً لمستقبل الأجيال المقبلة، وقالت "لا يجب أن نورثهم عالماً مليئاً بالكوارث الطبيعية نتيجة لتصرفاتنا".

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام وتشكيل جيل جديد من حكومات المستقبل.

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