نائب رئيس الوزراء اليوناني: القمة ملتقى للوصول إلى حلول للأزمات العالمية

المصدر: دبي ـ وام

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قال راناجوريس بيكرامينوس نائب رئيس الوزراء اليوناني: إن العالم يواجه العديد من الأزمات الإنسانية من التغير المناخي والجائحة والصراعات الجيوسياسية والتي تؤثر على العالم أجمع.

واعتبر أن القمة العالمية للحكومات ملتقى لجميع المسؤولين للوصول إلى حلول لتلك الأزمات التي تستدعيها الحاجة المُلحة وطرح بدائل لمواجهة تلك التحديات.

ودعا خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، القادة وممثلي الحكومات المشاركين في القمة لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم وإشراك المجتمعات في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة أصبح لا غنى عنها في وقتنا الحاضر.

وأشار نائب رئيس الوزراء اليوناني إلى أن الدول بدأت في الاستعداد مجدداً لمواجهة ما يحمله المستقبل من مخاطر محتملة عن طريق تدريب حكوماتها من أجل استشراف المستقبل والتعلم من تجارب الآخر.

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