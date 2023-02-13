الإمارات وجورجيا توقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات والمعارف

المصدر: البيان

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بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وقّعت حكومتا دولة الإمارات ودولة جورجيا اتفاقية تعاون ثنائي في مجالات التطوير وتحديث الإدارة الحكومية، وذلك ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وعبر منصة القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في دبي وتستمر حتى 15 فبراير الحالي بمشاركة أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

ويهدف التعاون إلى تعزيز القدرات الحكومية في جورجيا وتزويدها بأحدث الأدوات المستقبلية وبناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينها في مختلف مجالات العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة في التطوير الحكومي من خلال تبادل المعارف والخبرات والنماذج التطويرية لترسيخ أسس حكومات المستقبل وتحسين حياة الناس.

حضر توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقام بتوقيع الاتفاقية معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريفاز جافليدزي، رئيس إدارة حكومة جورجيا.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسّخت نموذجاً عالمياً في التعاون الدولي الهادف للنهوض بالعمل الحكومي، وتصميم الجيل الجديد من الحكومات على أسس مستقبلية لخير المجتمعات.

وقال معاليه: "إن التعاون مع حكومة دولة جورجيا في مجال تبادل الخبرات المعرفية في التطوير الحكومي، يجسّد توجهات حكومة دولة الإمارات في مشاركة معارفها وتجاربها مع مختلف الحكومات والدول، ويهدف إلى تمكين القدرات الحكومية في جورجيا وتعزيز جاهزيتها لقيادة المستقبل، من خلال بناء إمكانات كوادرها البشرية وتمكينها بأدوات المستقبل على أسس مستدامة، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الرائدة في العمل الحكومي للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس".

بناء القدرات الحكومية

وتركّز مجالات التعاون مع حكومة دولة جورجيا على بناء القدرات الحكومية والكوادر البشرية في جورجيا وتزويدها بالأدوات والمهارات لقيادة مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف الحكومية بين الجانبين على أسس مستقبلية ومستدامة وتبني أفضل الممارسات في التطوير الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء ودعم مختلف عمليات الابتكار والتميز الحكومي وإيجاد حلول ذات فاعلية واستباقية للتحديات.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة لاسيما في نسختها الاستثنائية التي تُعد الأكبر في تاريخها، حيث ركزت منذ إطلاقها على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة للشراكات الدولية القائمة على إلهام حكومات المستقبل.

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