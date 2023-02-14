رئيس وزراء رواندا: 2024 عام التحول الرقمي الكامل

المصدر: دبي - البيان

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استعرض إدوارد نجيرينتي، رئيس وزراء رواندا، في جلسة رئيسية بعنوان: «نموذج رواندا في تسريع وتيرة الابتكار»، خلال أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023، تجربة بلاده التي تقدم نموذجاً في تسريع وتيرة الابتكار داخل قارة إفريقيا، وتسعى حكومتها إلى التحول الرقمي الكامل بحلول العام 2024.

وأكد رئيس الوزراء الرواندي أن حكومة بلاده ستصل إلى التحول الرقمي الكامل بحلول العام المقبل، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الخدمات الحكومية في بلاده يمكن الوصول إليها رقمياً عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن حكومة بلاده تؤمن بأن «حاضر الإنسانية يصاغ بالتكنولوجيا والابتكار».

وأضاف في هذا السياق إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة للاستثمار في التعليم عالي الجودة، مع التركيز بشكل خاص ومكثف على تنمية المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا.

وشدد نجيرينتي على أن قدرة رواندا على جذب الاستثمارات الأجنبية قد ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب السياسات التي اتخذتها حكومة بلاده، والتي تدور حول التركيز على التكنولوجيا والابتكار بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس وزراء رواندا أن حكومته مستمرة في الاستثمار في قطاعات الطرق والطيران لربط بلاده مع دول الجوار، والاستثمار في مجالات الضيافة والرياضة، حيث وضعت بالفعل الأطر التشريعية والقانونية لتحرير هذه القطاعات لتكون أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد إدوارد نجيرينتي، أن بلاده تولي الاستثمار في قطاع الزراعة أهمية كبيرة من أجل زيادة الإنتاجية والصادرات على حد سواء، حيث تركز الحكومة هناك على أن يكون هذا القطاع جاذباً ومستداماً، وخصوصاً بالنسبة إلى الشباب.

ولفت إلى أن الحكومة خصصت برنامجاً للضمان الزراعي يستهدف الشباب، حيث يقدم قروضاً بنسب فائدة منخفضة، لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع المهم، منوهاً بأن رواندا من الدول التي تروج لاستخدام الأساليب الذكية في أنظمة الزراعة، للحد من الآثار السلبية على التغيرات المناخية.

وشدد إدوارد نجيرينتي على أن بلاده حققت تقدماً ملموساً في أبحاث الزراعة، حيث تنتج رواندا الآن غالبية البذور المستخدمة في الزراعة.

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