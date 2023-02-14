وزير الخارجية الكوستاريكي: القمة منصة دائرية لتلاقي خبرات حكومات العالم

المصدر: دبي ـ وام

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اعتبر الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية الكوستاريكي، أن القمة العالمية للحكومات جاءت في توقيت مهم يعاني العالم منه من أزمات وتحديات ملحة، مؤكداً أن حلقات النقاش الدائرية وجلسات العمل التي تحتضنها قمة الحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة مفيدة ومهمة لجميع ممثلي الدول لتبادل الخبرات حول التحديات الداخلية.

وقال على هامش مشاركته إن القمة العالمية للحكومات بالنسبة لكوستاريكا تمثل تجربة عملية من أجل تبادل تجارب الدول خاصة في فترة التعافي ما بعد الجائحة، مضيفاً أن العالم متكامل يتأثر بعضه بعضاً.

ونـوه وزير الخارجية الكوستاريكي، إلى أهمية الشراكات الدولية ومشاركة الخبرات بين دول العالم الحديث، وزيادة مستوى الاتصالات ونقل وتبادل المعرفة.

وقال: «إن قمة الحكومات فرصة لتتلاقى دول مثل كوستاريكا في أمريكا مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط، والتعلم من التكنولوجيا وإنشاء علاقات شراكة وتعزيز العلاقات الثنائية، من أجل العمل لاستشراف مستقبل الحكومات».

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام وتشكيل جيل جديد من حكومات المستقبل.

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