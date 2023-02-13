محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها اليوم في دبي بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وحشد من الوزراء والخبراء وقيادات القطاع الخاص من حول العالم.

وأعرب سموه، في مستهل اللقاء الذي جرى في مقر انعقاد القمة في مدينة جميرا بدبي، عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات التعاون مع منظمة التجارة العالمية في ضوء الدور الرائد الذي تضطلع به المنظمة في تيسير حركة التجارة وتدفقاتها حول العالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات، وانطلاقا من موقعها كمحور حيوي للتجارة العالمية، بمواصلة التعاون مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة لدعم كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها إيجاد مزيد من التسهيلات للتجارة الدولية متعددة الأطراف ولتمكين سلاسل الإمداد العالمية من القيام بأدوارها والوفاء بالتزاماتها على النحو الأمثل، وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تلك الغايات، لاسيما في أعقاب الأعوام القليلة الماضية وما شهدته سلاسل الإمداد حول العالم من معوقات جرّاء الجائحة العالمية.

وأكد سموه، خلال اللقاء، ضرورة تضافر الجهود من أجل إيجاد البدائل الفعّالة الداعمة لحركة التجارة العالمية، لاسيما من خلال تبنّي التقنيات والحلول الرقمية المتقدمة، مع استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجربتها الناجحة في هذا المجال مع كافة الأطراف من أجل تعزيز مستقبل التجارة وضمان فرص ازدهارها على أساس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء، مشيراً سموه إلى مواصلة دولة الإمارات الاستثمار في المشاريع الداعمة للتجارة العالمية تأكيداً على مساعيها نحو المشاركة بدور ريادي في التمهيد لمرحلة جديدة من التنمية العالمية المستدامة والحلول اللازمة لمعالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة السبل الكفيلة بدعم النظام التجاري العالمي وتحقيق مقومات استقرار حركة التجارة والحفاظ على أفضل معدلات تدفقاتها حول العالم، وتعزيز مقومات نموها وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة، وخلق مزيد من المسارات التي تضمن لمختلف الدول فرصاً عادلة ومتوازنة من التنمية المستدامة سعياً لتحقيق طموحات الشعوب ومساندة تطلعاتها لمستقبل مُشرق.

من جانبها، أعربت نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية حيث من المقرر أن تُعقد أعمال الهيئة التشاورية للمنظمة - التي تجتمع مرة كل عامين - في أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2024، لمناقشة مستقبل التجارة العالمية، وذلك تقديراً لدور دولة الإمارات وإرثها الحافل في مجال تحفيز التجارة الدولية، فضلاً عن دعم الدولة للعديد من اتفاقيات تيسير التدفقات التجارية، من أجل نظام تجاري متعدد الأطراف يمتاز بالانفتاح والعدالة.

وتشارك نجوزي أوكونجو إيوالا في أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، والتي تستمر حتى 15 فبراير الجاري، من خلال جلسة حوارية تتحدث فيها عن ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات تجمع هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء الأبرز في العالم، وأكثر من 80 منظمة عالمية، وتتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصُنّاع المستقبل.

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