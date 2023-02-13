برؤية محمد بن راشد.. القمة تمضي إلى قمم جديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

من دبي، حاضنة العالم وحواراته ومنصة صناعة مستقبله، تشهد القمة العالمية للحكومات، اليوم انطلاقة جديدة، بحضور دولي واسع، بعد أن استطاعت خلال عقد من النجاحات، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ترسخ مكانتها جسراً للعالم إلى مستقبله الأفضل والأجمل.

برسالة واحدة، تلتقي 150 حكومة من حول العالم في دبي اليوم، لرسم خارطة طريق إيجابية للتطوير، وصياغة توجهاتها للمستقبل بما يمكّنها من مواجهة تحدياته ومضاعفة فرصه، تحت مظلة القمة التي باتت المنصة الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً، بما تركته عبر حواراتها من بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى العالم، وبما فتحته من آفاق جديدة أمام مختلف القطاعات الحيوية، وما عززته من تعاون وثيق بين حكومات العالم لابتكار حلول تنموية خلاقة.

من هنا، من دبي، تنطلق الإنسانية، عبر القمة العالمية للحكومات، بأمل وتفاؤل جديدين بغدٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.

لمتابعة تفاصيل ملحق القمة العالمية للحكومات:

ــ القمة العالمية للحكومات تجمع العالم لابتكار المستقبل



ــ 10 سنوات في إلهام واستشراف حكومات المستقبل



ــ محمد القرقاوي: القمة تجسد رؤى محمد بن راشد في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية



ــ القمة تحفز التعاون الدولي لابتكار حلول تنموية خلاقة



ــ استشراف آفاق القطاع اللوجستي.. يضع حلولاً عملية للتحديات المستقبلية



ــ متحف المستقبل نموذج إبداعي لمخرجات القمة



ــ الحوكمة 10 سنوات من الارتقاء بالأداء الحكومي



ــ القمة محفل أفكار ومحرك اقتصادي طويل الأمد



ــ النهضة العمرانية في دبي تأسر أنظار المشاركين



ــ فريق القمة قدرات تنظيمية استثنائية تحظى بإشادات دولية



ــ القمة ترسّخ معايير تنظيم الفعاليات الكبرى

ـــ جهود عالمية وحلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي

ـــ «القمة» بوابة العالم على تعليم المستقبل

ـــ الذكاء الاصطناعي و«الميتافيرس» سباقات عالمية نحو المستقبل

ـــ القمة الحكومية تسرّع التحول الرقمي لأنظمة الرعاية الصحية

ـــ عقد من التأثير في استشراف مستقبل الحكومات

لمتابعة الملحق بصيغة الــ PDF اضغط هنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز