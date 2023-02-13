النهضة العمرانية في دبي تأسر أنظار المشاركين

المصدر: دبي - بشار باغ

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تستقطب القمة العالمية للحكومات في كل دورة أنظار العالم وتشهد مشاركة دولية واسعة ومتنوعة، ويساهم هذا الحضور العالمي الواسع في تسليط الضوء على دبي وإمكاناتها المتكاملة وفرصها الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث تشكل النهضة العمرانية المذهلة لدبي علامة مسجلة لها وتلفت أنظار واهتمام المشاركين والحضور في القمة وتمهد للمزيد من الفرص الواعدة.

وشكلت القمة على مدى السنوات العشر الماضية، منصة رائدة للخطاب المتطور حول الحوكمة الرشيدة بجميع أشكالها، وفقاً لحسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك»، الذي يشير إلى أن الحدث يشهد مشاركة واسعة لقادة العالم والخبراء الدوليين، كما أن المكانة العالمية لهذا الحدث لا تعكس فقط الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دبي في استضافة كبرى الأحداث العالمية، بل تؤكد أيضاً على مكانتها مدينة متقدمة ومتطورة والتي تجمع تحت مظلتها زواراً من مختلف أنحاء العالم.

ويرى كريس وايتهيد، الشريك الإداري، شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، أن القمة ساهمت في تعزيز مكانة دبي وجهة للأعمال والاستثمارات ولعبت دوراً في استقطاب المستثمرين العقاريين من حول العالم. وقال: ساعدت القمة في ترسيخ مكانة دبي من خلال الجمع بين القادة والخبراء لمناقشة وعرض أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات التكنولوجيا والحوكمة وغيرها، وقد ساهم ذلك في تعزيز صورة دبي كمدينة ديناميكية ذات تطلعات مستقبلية الأمر الذي يمكن أن يكون إيجابياً لقطاع العقارات فيها.

محور الازدهار

بدوره، قال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي في «بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز»: تستضيف الإمارات القمة منذ عشر سنوات، ونلاحظ في كل عام تغيرات كبيرة في قطاع العقارات. تجمع دبي في هذا الحدث قادة عالميين لديهم رؤية وتطلعات لإرساء مستقبل أفضل للجميع. إن الشعور بضرورة الاستثمار في دبي يبدأ في اللحظة التي يرى فيها المستثمر أفق دبي قبل أن تحط به الطائرة، وعندما يرى المباني الرائعة والمساحات الخضراء والبنية التحتية المتقدمة والحياة المميزة التي تقدمها هذه المدينة التي تؤمن بأهمية رد الجميل للمجتمع.

نهج استباقي

وقال أرون ليزلي جون، رئيس محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: لعبت القمة دوراً محورياً في زيادة جاذبية دبي التي تتميز بنهج استباقي فيما يتعلق بصنع سياسات الاقتصاد الكلي مما يساهم في إحداث نقلات نوعية متواصل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وجهة عالمية

أكد حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك» أن النجاح الكبير الذي حققته إمارة دبي بصفتها وجهة عالمية توفر تجربة ضيافة عالمية المستوى وقطاعاً عقارياً مزدهراً، فضلاً عن ريادتها في محفظة واسعة من القطاعات الرئيسية، كلها تأتي ضمن مستهدفات القمة.وأضاف سجواني قائلاً : تمثل إمارة دبي في الحقيقة نموذجاً يحتذى به لكل ما يمكن تحقيقه من خلال أفكارها القيادية التي تستشرف المستقبل، بصرف النظر عن التحديات التي واجهها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة.

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