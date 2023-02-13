عقد من التأثير في استشراف مستقبل الحكومات

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حرصت القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها في 2013، على تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في تطوير كفاءة الحكومات حول العالم، وتعزيز قدرتها على ابتكار الحلول واستباق التحديات واستشراف المستقبل، وباتت خلال عقد من التأثير منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، ومنصة لتبادل المعرفة بين قادة الفكر، ومركزاً للتواصل بين صناع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية البشرية وتفعيل تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم، وركزت القمة منذ انطلاقها على بناء شراكات مستدامة تساعد الجميع على تحقيق الرخاء.

الدورات السابقة:

1100

جلسة وورشة عمل

25

ألف شخص حضروا الفعاليات

640

متحدثاً شاركوا في الجلسات والمنتديات

200

مؤسسة إعلامية أسهمت في تغطية الفعاليات

700

متحدث في الفعاليات والمبادرات

29.000

مشارك في مجتمع القمة

150

دولة مشاركة

الدورة الحالية 2023:

20

رئيس دولة وحكومة يحضرون الفعاليات

250

وزيراً يشاركون في القمة

220

جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية

10000

من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء في العالم

300

متحدث من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل

80

منظمة دولية وإقليمية وحكومية تشارك في القمة

80

اتفاقية ثنائية واجتماعاً رئيسياً تشهدها فعاليات القمة

22

منتدى عالمياً تبحث أهم التوجهات في القطاعات الحيوية

7

جوائز عالمية تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين

20

تقريراً معرفياً تركز على أهم الممارسات المؤثرة في حياة الأفراد حول العالم

6 محاور أساسية تناقشها دورة 2023:

1- تسريع التنمية والحوكمة

2- مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية

3- استكشاف آفاق جديدة

4- حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل

5- تصميم واستدامة المدن العالمية

6- التعليم والوظائف كأولويات الحكومة

أهداف القمة العالمية للحكومات:

1- الإجابة عن أسئلة المستقبل واستشراف أهم التطورات اقتصادياً وعلمياً وتقنياً وسياسياً

2- تقريب المسافة بين الحكومات وما ينتظرها من تطورات وتغيرات قادمة في المستقبل

3- إبراز الفرص وكشف التحديات التي يحملها المستقبل في موضوعات حيوية

4- بناء منظومة فرص جديدة لدعم التنمية العالمية وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل

5- مساعدة الحكومات على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط استباقية لخدمة المجتمعات

6- المساهمة في رسم التوجهات الاستراتيجية للحكومات العالمية لصياغة ملامح المستقبل

7- استكشاف الاتجاهات والفرص وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالفائدة على بلدان العالم

8- ترسيخ نموذج عالمي للتعاون بين الحكومات والدول وتعميق الحوار لبلورة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات

9- مساعدة الحكومات على تحديد أهم آليات تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة

10- دعوة الحكومات إلى مواصلة التركيز على أولوية تنمية القدرات الوطنية بما يلبي احتياجات التنمية

11- دعم الحكومات لامتلاك رؤية تغييرية شاملة متطورة، وتمكينها من سرعة الاستجابة للمتغيرات

12- المساهمة في رفع كفاءة الأداء الحكومي في العالم ومواكبة سوق العمل والاستثمار في بناء المهارات

13- مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تنعكس على سلاسل التوريد والصحة والزراعة

14- ضرورة التعاون بين الدول لإيجاد آليات تنفيذية تضمن كفاءة وسرعة إنجاز المشروعات الحيوية

15- دعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وتسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات

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