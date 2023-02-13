فريق القمة قدرات تنظيمية استثنائية تحظى بإشادات دولية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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رسّخ فريق القمة العالمية للحكومات مستويات استثنائية في دقة وتميز التنظيم، بشهادة الآلاف من المشاركين من القادة وكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال في هذا الحدث عاماً بعد عام.

ففي حين أن تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى يتطلب التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات لوجستية وتنظيمية هائلة، فإن هذه التعقيدات تصل إلى أعلى مستوياتها عندما يتعلق الأمر بحدث يشارك به الآلاف من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وشخصيات بارزة في مختلف المجالات، على غرار القمة العالمية للحكومات، حيث لا تقتصر المتطلبات التنظيمية على الحدث نفسه وإنما تمتد لتشمل مختلف تفاصيل استقبال وتنقل وإقامة وحتى لقاءات وجولات هذه الحشود الضخمة من الشخصيات المهمة التي تشارك في الحدث.

وقد تمكن فريق القمة العالمية للحكومات، وهو من الكفاءات الوطنية المتميزة من أن يحوز على ثناء وإشادة المشاركين في القمة من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لما يتحلى به من إمكانات وخبرات ودأب على التميز في مختلف الجوانب التشغيلية والإدارية التنظيمية المعقدة والمتشابكة في ظل الحضور الدولي الرفيع والكثيف في فعاليات القمة، حيث أثبت الفريق قدرة فائقة على التعامل بكل اقتدار مع متطلبات إدارة مثل هذا المحفل العالمي سواء تعلق الأمر بتنظيم الأحداث العديدة التي يشملها هذا الحدث الضخم، وتنظيم الوفود وإدارة الجلسات والاجتماعات وغيرها الكثير، أم بالخدمات والتسهيلات والترتيبات المتعلقة بالضيوف والمشاركين.

كما يتولى أعضاء فريق تنظيم القمة مهام واسعة ومتنوعة تغطي كافة العمليات اللوجستية والتنظيمية للحدث، بما في ذلك توفير التسهيلات والخدمات المرتبطة بكبار الشخصيات المشاركين في القمة ومتابعة كافة متطلبات إقامتهم وتحركاتهم وكافة الخدمات اللازمة لهم وللوفود المرافقة وتنسيق كافة العمليات التنظيمية المرتبطة بهم.

ويعد أفراد فريق القمة بمثابة سفراء للدولة، يعكسون من خلال عملهم الدؤوب طبقاً لأرفع المعايير الدولية صورة مشرقة لدولة الإمارات، مع الحرص على إضفاء لمسات رفيعة من كرم الضيافة الإماراتي الأصيل.

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