متحف المستقبل نموذج إبداعي لمخرجات القمة

المصدر: دبي - خليفة الراضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثمرت القمة العالمية للحكومات العديد من الإنجازات التي شكلت بصمات ناصعة في العمل الحكومي وتقديم الأفكار التي ترتقي بالحاضر وتصنع المستقبل، حيث أصبحت القمة على مدى عشرة أعوام منصة للأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع.

ويعد متحف المستقبل أحد أبرز هذه المنجزات، حيث بدأ كفكرة في دورة القمة العالمية للحكومات عام 2014، حتى أصبح اليوم أجمل مبنى على وجه الأرض، كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمعلم الأيقوني المعرفي الجديد في الإمارة، ما يؤكد أن القمة مختبر للإبداع ومصنع حقيقي للأفكار.

حاضنة

ويعتبر المتحف أكبر مختبر من نوعه للأفكار والمقترحات التقنية الإبداعية، وحاضنة للعقول والعلماء والباحثين والمفكرين ومستشرفي المستقبل من مختلف أنحاء العالم، ومنصة لإطلاق المبادرات والمشروعات العلمية والمشروعات المعرفية الإنسانية، بما يسهم في دعم مسيرة الإمارات والمنطقة نحو المستقبل وتحقيق قفزات تنموية في شتى القطاعات والمساهمة في خدمة البشرية.

ويسهم المتحف، إلى جانب إحداث حراك علمي ومعرفي وإبداعي إقليمي، في مد جسور معرفية وعلمية عربية مع نخبة من أهم المراكز العلمية والمعرفية والفكرية العالمية، ويلهم بمبادراته ومشروعاته وتجاربه أعضاء المجتمع العلمي العالمي لمواصلة تطوير حلول مستقبلية مبتكرة تحول التحديات التي تواجهها البشرية إلى فرص واعدة تستفيد منها أجيال المستقبل.

خارطة

ويحجز المتحف مكانه على خارطة الإبداعات الهندسية العالمية بوصفه أيقونة معمارية وحضارية ذات هندسة فريدة وبتقنيات جديدة تماماً، حيث يعتبر من المشاريع المعمارية الأكثر تعقيداً في العالم، ويصنف في خانة «الإعجاز الهندسي»، كما يشكل المتحف نموذجاً للاستدامة من خلال تصميمه الإبداعي المستقبلي، وهو أحد أكثر الأيقونات المعمارية ابتكاراً وتفرداً في العالم، بتصميمه الملهم، ذي الدلالات الفنية والفلسفية والتاريخية، والذي يجمع بين جمال الشكل وانسيابيته وشعريته، ليكون قطعة من الخيال.

كما يشكل متحف المستقبل مساحة للتسامح والتعايش، من خلال استقطاب وجهات نظر ثقافية وفلسفية واجتماعية متنوعة ومختلفة، حيث سيخلق منصة رائدة لتبادل الآراء والمقترحات ومناقشة الأفكار بعمق وجرأة، وهو ما يجعله صرحاً مبتكراً للتعلم والمشاركة في استكشاف التحديات والفرص الناشئة والمحتملة، وإيجاد الحلول المبتكرة لمستقبل أفضل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز