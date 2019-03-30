محمد بن راشد لـ «البيان الرياضي»: الفروسية تنبض بالتسامح

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بكافة الضيوف والملاك والمدربين والفرسان المشاركين في النسخة 24 من كأس دبي العالمي والذي ينطلق اليوم بمضمار «ميدان» العالمي.

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