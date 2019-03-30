«ثندرسنو» لجــودلـفـيـن يستهدف الثنائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسعى نجم جودلفين «ثندر سنو»، للاحتفاظ بلقب الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، وجائزته 12 مليون دولار.

ويقود «ثندر سنو» الفارس كريستوف سوميلون ويشرف على تدريبه سعيد بن سرور.

خيول الإمارات

وبالإضافة إلى «ثندر سنو»، يمثل دولة الإمارت العربية المتحدة خلال السباق كلا من المهر «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي، بطل الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«نيو تريلز» لحمدان سلطان السبوسي، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «جرونكووسكي» لفينكس للتهجين، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«أكسلرود» لذات المالك، بقيادة رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

ويمثل روسيا في السباق «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف، بطل الجولتين الأولى والثانية لكأس آل مكتوم للتحدي، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

الخيول الأمريكية

وتدخل 3 خيول أمريكية السباق على أمل إنتزاع لقب هذا العام، يمثلها «بافل»، لـ « ريدام للسباقات » بقيادة جويل روزاريو، و إشراف المدرب دوغ أونيل، «أوديبل» لكلا من مزرعة «وينستار » و نادي الصين الدولي للخيول ، و « ستارلايت للسباقات » و « هيد أوف بلينس » بقيادة فلافين برات وإشراف المدرب تود بلتشر، و«يوشيدا» لكلا من نادي الصين الدولي للخيول ، و مزرعة « وينستار »، و شراكة « هيد أوف بلينس » بقيادة خوسيه أورتيز وإشراف المدرب وليام موت.

ويمثل اليابان «كي تي بريف»، لمالكه كازويوشي تاكيموتو بقيادة جواو موريرا وإشراف المدرب هاروكي سوجياما.

كوريا الجنوبية

و سيشهد الشوط مشاركة هي الأولى من نوعها لخيول كوريا الجنوبية، إذ يمثلها «دولكونج»، لمالكه لي تاي إين ، بقيادة أوليفيه دوليز ، و إشراف المدرب سايمون فوستر، ويعد من أبرز المرشحين لنيل اللقب خاصة انه حل ثالثا في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي في أمسية «سوبر ساترداي » أوائل الشهر الحالي .

كما يمثل كندا في السباق «سيكنج ذا سول» لمالكه شارلز إي فيبكي ، بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب دالاس ستيوارت، فيما تشارك فنزويلا بـ «جنيفيرا»، لمالكه سالومون ديل فالي، بقيادة الفارس إميسايل جراميللو وإشراف المدرب انطونيو سانو.

أغلى سباق

وما يميز النسخة الـ 24 ، هي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، رعاه الله ، العام الماضي بزيادة الجائزة الماليّة لكأس دبي العالمي لتصبح 12 مليون دولار أميركي (ما يزيد على 44 مليون درهم)، إضافة إلى زيادة الجوائز المالية لمنافسات هذا اليوم، ليصبح إجماليها 35 مليون دولار أميركي (بما يوازي نحو 129 مليون درهم)، مما زاد من ترسيخ مكانة البطولة عالميا.

سعيد بن سرور.. تاريخ من ذهـب

يطمح المدرب سعيد بن سرور إلى تحقيق حلم الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، عبر «ثندر سنو» بطل النسخة الماضية لكأس دبي العالمي، والذي يشارك اليوم في ذات السباق.

ويعتبر سعيد بن سرور أحد أفضل المدربين في العالم، وحصد لقبه الأول من بين أربعة ألقاب كبطل للمدربين، في عامه الثاني فقط كمدرب، قبل أن يحرز اللقب مجدداً أعوام 1998، 1999، و2004.

حقق سعيد حتى الآن 12 فوزاً في السباقات الكلاسيكية البريطانية منذ عام 1995 أبرزها فوز «لم ترى» بالداربي الإنجليزي. وأسرج سبعة فائزين بكأس دبي العالمي يتقدمهم العملاق «دبي ملينيوم» الذي أحرز الكأس الغالية لصالح جودلفين في فجر الألفية عام 2000 ومؤخراً عبر «ثندر سنو» عام 2018.

أبرز انتصاراته الأخرى تشمل فوز المهر «سولاماني» بسباق آرلينغتون مليون في 2003، و«ديلامي» في 1999، و«فانتاستيك لايت» في 2001 بسباق بريدرز كب تيرف، فيما تشمل انتصاراته لقب أرفع سباق للخيول في فرنسا وهو سباق بري دو لارك دو تريومف الذي نال شرف الفوز به ثلاث مرات بواسطة «سخي» في 2001، و«مارينبارد» في 2002، و«لم ترى» في 1995.

«فرح»، الذي تألق على حد سواء على مسافتي الميل و10 فيرلونغ، فاز أيضاً بسباقي لوكينج ستيكس وشامبيون ستيكس في المملكة المتحدة عام 2013.

وفي أكتوبر عام 2008، حقق سعيد إنجازاً فريداً تمثل في تسجيل أول فوز لجودلفين في مستوى الفئة الأولى في أستراليا عندما فاز الجواد «أول ذا غوود» بسباق كولفيلد كب. وبعد 10 سنوات، في أكتوبر 2018، درّب سعيد فائزاً آخر بذات السباق هو المهر «بست سوليوشن».

سعيد أحرز لقب أفضل مدرب في كرنفال كأس دبي العالمي 8 مرات خلال أعوام (2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، و2017).

الإضافة إلى فوزه بالعديد من الجوائز العالمية الرفيعة في سباقات الخيل، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، المدرب سعيد بن سرور ضمن حفل تكريم أوائل الإمارات لعام 2015 تقديراً لإنجازاته في سباقات الخيل. سعيد نال أيضاً جائزة أفضل مدرب محلي ضمن جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في شهر يناير عام 2018، بالإضافة إلى جائزة أفضل مدرب في النسخة الثالثة لجوائز محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل.

حقق سعيد بن سرور أكثر من 2000 فوز في سباقات الخيل على مستوى العالم حتى الآن، تتضمن أكثر من 188 انتصاراً في سباق الفئة الأولى. ويعمل سعيد انطلاقاً من إسطبلات القوز في دبي خلال الفترة من نوفمبر حتى أبريل، ثم ينتقل إلى مقرّه الصيفي بإسطبلات جودلفين في نيوماركت، إنجلترا، في بقية العام.

بطل ٢٠١٨ «ثندر سنو»

جاء فوز «ثندر سنو» بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي العام الماضي، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، بعد منافسة قوية وشرسة ضمن 10 خيول شاركت في الشوط الذي أقيم برعاية «طيران الإمارات» لمسافة 2000 متر، على المضمار الرملي.

وحقق «ثندر سنو» رقماً جديداً في الفارق بينه وبين الوصيف «6 أطوال»، مسجلاً زمناً قدره 2:1:38 دقيقة، تاركاً مركز الوصافة للحصان الأمريكي «ويست كوست» المملوك لجاري وماري وست، بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو وإشراف المدرب بوب بافيرت، فيما حل ثالثاً «مُبتهج» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بقيادة الفارس فيكتور اسبينوزا وإشراف المدرب بوب بافيرت.

بطاقة



الشوط كأس دبي العالمي

المسافة2000 متر - رملي

الرعاية طيران الإمارات

الجائزة12 مليون دولار

حامل اللقب«ثندر سنو»

الترشيحات

1 «نورث أميركا»

2 «ثندر سنو »

3 «كابيزانو»