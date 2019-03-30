عين «بلو بوينت» لجودلفين على «القوز للسرعة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري».

وجائزته مليونا دولار، صراعاً مثيراً على اللقب بين 13 خيلاً. ويتقدم المرشحين للقب «بلو بوينت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي الذي يطمح إلى تعويض انسحابه العام الماضي في السباق بسبب الإصابة، إلا أنه عاد هذا الموسم وتألق في السباقات، وكان آخرها نيل لقب بطولة «ند الشبا تيرف للسرعة» في أمسية «سوبر ساترداي» في أوائل الشهر الحالي.

كما يشهد الشوط مشاركة «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، الذي حل وصيفاً خلف «بلو بوينت» في بطولة «ند الشبا تيرف للسرعة».

ويشارك أيضاً «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، الذي حل ثالثاً في بطولة «ند الشبا تيرف للسرعة».

أبرز المنافسين

ويبرز في هذا الشوط أيضاً «ستورمي ليبرال» لـ«روكنجهام رانش »و ديفيد إيه بيرنسن، بقيادة الفارس جويل روزاريو ، وإشراف المدرب بيتر ميلر، و «ساندز أوف مالي» لفينكس للتهجين المحدودة و شراكة كول سيلك، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، و «لوست تريجر» لمايكل تابور ، ديريك سميث ، و جون ماجنير ، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

و«ذا رايت مان» لمزرعة « بيجاسي» بقيادة الفارس فرانسوا زافير برتراس وإشراف المدرب ديديه جيلمين،» و «بريف سماش» بقيادة الفارس هيو باومان وإشراف المدرب كريس ليز، و«بلفوار باي» لمالكه جاري باربر بقيادة الفارس فلافين برات إشراف المدرب بيتر ميلر.

منافسة قوية

كما يشارك في الشوط أيضاً «كاريبو كلوب» لمرزعة « غلين هيل » بقيادة الفارس جو تالامو وإشراف المدرب توماس بروكتور، و «اليستيريوس لاد»لأنتوني بانوزوا و شركائه ، بقيادة الفارس أنتوني دارمانين وإشراف المدرب بيتر جيلاجوتيس، والمهرة «فيدورا» لنقابة « لويد كينويل» بقيادة الفارس جو باودتش وإشراف المدرب لويد كينويل، و«ويشفول ثينكر» لنقابة « إيديال بريليانس» بقيادة الفارس ألكسيس بادل وإشراف المدرب ريتشارد جيبسون.

سجل الأبطال

وكان « جريت بريتين » لجودلفين قد توج بلقب أول سباق لـ « القوز للسرعة " عام 2007 .

ونال « متمرس » لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اللقب عام 2008 بالإشتراك « إنستانت سبيشال » .

ونال « جيه جيه ذا جت بلين » اللقب عام 2009 ، فيما توج « جوي آند فن » باللقب العام 2010 . وكرر « جيه جيه ذا جيت بلين » الإنجاز في العام 2011 .

وحصل « أورتيتسيا » على اللقب في 2012 ، فيما نال « شي شي » اللقب 2013 . وتوج « أمير سكاي» باللقب 2014، ثم « سول باور » 2015 ، و « بفرينغ » 2016 ، و « ذا رايت مان » 2017 ، ليذهب اللقب إلى الإمارات عبر « جنغل كات » لجودلفين العام الماضي.

بطاقة

الشوط القوز للسرعة

المسافة 1200 متر - عشبي

الرعاية عزيزي للتطوير العقاري

الجائزة مليونا دولار

البطل السابق«جنغل كات»

الترشيحات

1 «بلو بوينت»

2 «ستورمي ليبرال »

3 «ساندز اوف مالي»