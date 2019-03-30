سعيد الطاير: رؤية فارس العرب جعلت الحدث قمة السباقات عالمياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سعيد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان» رئيس اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، أن رؤية فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي التي جعلت كأس دبي العالمي تتربع على قمة سباقات الخيول في العالم.

وأضاف سعيد الطاير في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة الجائزة الماليّة لكأس دبي العالمي لتصبح 12 مليون دولار أميركي (ما يزيد على 44 مليون درهم).

إضافة إلى زيادة الجوائز المالية لمنافسات هذا اليوم، ليصبح إجماليها 35 مليون دولار أميركي (بما يوازي نحو 129 مليون درهم)، ما هي إلا دليل قاطع على دعم فارس العرب المستمر لرياضات الخيل.

حيث يُعد سموه أهم رموزها على مستوى العالم، ولكأس دبي العالمي الذي أسسه سموه قبل أكثر من 24 عاماً، وتحديداً في العام 1996، ليصبح اليوم الحدث الأبرز عالمياً في مجال سباقات الخيل، وأحد أكبر الأحداث السنوية على أجندة العالم الرياضي.

منصة عالمية

وأكد سعيد الطاير أن هناك العديد من العوامل التي تضافرت لتجعل من كأس دبي العالمي السباق الأشهر والأنجح في العالم، إلا أن أياً منها ليس أهم من الإيجابية والطموح اللذين استسقيناهما من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. و أضاف سعيد الطاير أن كأس دبي العالمي أضحى منصة عالمية تجمع بين الشعوب وتتجسد شغفها في رياضة سباقات الخيول.

وقال سعيد الطاير، إن كأس دبي العالمي ليس مجرد سباق للخيل، بل هي فرصة للالتقاء مع العالم من خلال هذه الرياضة النبيلة، التي تجمع الجميع على مضمار «ميدان» العالمي، وننشر من خلالها رسائل المحبة والإخاء خاصة أننا نعيش في أجواء «عام التسامح» وليس هناك أنسب من هذه الرياضة النبيلة التي تجسد كافة قيم التسامح والمودة.

كفاءة عالية

وقال سعيد الطاير، إن فرق العمل تدير صرح «ميدان» بكفاءة عالية، حيث أصبح يواكب جميع المناسبات الكبرى. وأشاد الطاير بفرق العمل التي تدير هذا الصرح باحترافية كبيرة في الاستقبال والضيافة لتقديم البطولة والكأس كمثال يحتذى به في المضامير العالمية.

وقال إنهم فخورون باللجان العاملة خلف الكواليس ويقومون بمجهود جبار ولهم خبرة كافية في التنظيم والابتكار بجد وإخلاص تحت كل الظروف، حيث أصبحوا يملكون الخبرة الكافية للعمل في تنظيم البطولات الكبرى وأصبحوا مصدر فخر لدولة الإمارات وإمارة دبي.

شكر وتقدير

وتوجه سعيد الطاير بخالص الشكر والتقدير للملاك والمدربين والفرسان ورعاة الحدث، وهم «طيران الإمارات»، «لونجين»، «موانئ دبي العالمية»، «مجموعة سعيد ومحمد النابودة»، «غلف نيوز»، «عزيزي للتطوير»، «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول»، «الطاير للسيارات»، و«مبادلة»، لالتزامهم الكامل، ومواصلة دعمهم لهذا الحدث المتميز. كما أثنى سعيد الطاير على جميع العاملين في إبراز هذا الحدث بأبهى حلة، ونخص بالشكر كافة الدوائر الحكومية المساهمة على الدعم والمساندة لهذا الحدث، متمنياً للجميع المشاركين التوفيق والنجاح في الحدث العالمي الكبير.