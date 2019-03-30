550.000 درهم جوائز مسابقات ترشيحات الجمهور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رصدت اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي مبلغ 550 ألف درهم جوائز مالية لمسابقات ترشيحات الجمهور.

وينال الفائز الأول في مسابقة الجائزة الكبرى لترشيحات الـ 6 أشواط، مبلغ 100 ألف درهم.

ويحصل من يرشح 5 خيول فائزة مبلغ 30 ألف درهم، فيما ينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 20 ألف درهم.

وينال الفائز بجائزة الفئة المزدوجة المبكرة 40 ألف درهم، ويحصل الفائز بجائزة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 50 ألف درهم.

ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة على مبلغ 60 ألف درهم.

وينال الفائز بجائزة الأشواط الثلاثية مبلغ 50 ألف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة الترضية للأشواط الثلاثية مبلغ 10 آلاف درهم.

أما جائزة مسابقة «السوبر فيكتا» للشوط الخامس، فتبلغ 50 ألف درهم، فيما تصل جائزة مسابقة «السوبر هاي فايف» للشوط الأخير، مبلغ 50 ألف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة الأشواط التسعة على 70 ألف درهم.

وينال من يرشح 8 خيول فائزة على جائزة 20 ألف درهم، فما ينال من يرشح 7 خيول فائزة في الأشواط التسعة مبلغ 10 آلاف درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني، وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول، وعلى المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة، مع فرصة الفوز بجوائز مالية في كل أمسية السباق.

سيتم إخطار الفائزين في جميع المسابقات، عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط وجود الفائز شخصياً في المضمار.