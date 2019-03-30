شرطة دبي جاهزة للأمسية الأغلى

أنهت فرق العمل في القيادة العامة لشرطة دبي استعداداتها لكأس دبي العالمي، حيث حرصت جميع الفرق على الاستعداد لاستقبال زوار الأمسية الأغلى في العالم وفق أعلى درجات الجاهزية منذ صباح اليوم.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أن كأس دبي العالمي، يعتبر من الأحداث الرياضية الضخمة التي تحظى بمتابعة ملايين الأشخاص حول العالم عبر شاشات التلفاز ويستقطب أعداداً كبيرة من الزوار.

مؤكداً جاهزيتهم للحدث الكبير على أعلى مستوى. وأضاف الغيثي لـ «البيان الرياضي»، انهم حريصون على استخدام أحدث الوسائل والأنظمة الذكية في تغطية الفعاليات مع التقليل من وجود الكوادر البشرية، حيث حظيت خطوة تأمين الفعاليات بأحدث التقنيات، إشادة غالية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثنى سموه على ذلك من خلال تأمين القمة العالمية للحكومات بلا أفراد، موضحاً أنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتغطية الأمنية في كأس دبي العالمي.

إرشادات وتوجيهات

وناشد الغيثي الجمهور باتباع الإرشادات لتوجيههم إلى بوابات الحدث والتقيد بحمل البطاقات الخاصة وعدم حمل الحقائب الكبيرة والتي تؤدي إلى بطء عملية التفتيش والتدقيق الأمني، حيث يعتبر كأس دبي العالمي حدثاً رياضياً للترفيه والاستمتاع لا يستدعي جلب الأطعمة والمشروبات، خاصة وأن الحدث مجهز بأفضل الخدمات مثل المطاعم وغيرها من الخدمات.

اجتماعات مبكرة

وذكر الغيثي أنهم يحرصون على عقد الاجتماعات المبكرة قبل انطلاق الفعاليات الكبيرة مثل كأس دبي العالمي وتم الاجتماع من أجل توفير تغطية مميزة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد الخطة الأمنية لموقع كأس دبي دبي العالمي ومناقشة أبرز الاحتياجات والمتطلبات للخروج بالتغطية الأمثل للحدث.

وتمنى الغيثي تقيد الجميع بالأنظمة والقوانين وعدم مزاحمة الجمهور خاصة أن الحدث يستقطب العديد من العوائل والأسر والأطفال، مؤكداً حرصهم على تعزيز العلاقة بين رجل الأمن والجمهور والبحث عن سعادة الزوار ولاسيما أن النسخة 24 تتزامن مع عام التسامح لدولة الإمارات التي تحتضن على أرضها 220 جنسية.