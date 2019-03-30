«طلاب الخالدية» يسعى للحفاظ على لقب «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تطمح الخيول العربية الأصيلة إلى ترك بصماتها التاريخية عندما تتنافس في لقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، برعاية «مبادلة» البالغ قيمة جوائزها مليون دولار، بمشاركة 14 خيلاً.

عودة

وتسعى خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى انتزاع اللقب، إذ تشارك 3 من خيول سموه في الشوط، أبرزها «داريوس دي بون» بقيادة الفارس أوليفيه دوليز وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، «مواهب» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، و«أمواج» بقيادة الفارس فابريس فيرون، وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

ويعود «طلاب الخالدية» لمالكه الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وحامل لقب النسخة الماضية للدفاع عن اللقب، بقيادة الفارس خوان أوسبينا، وإشراف المدرب موسى المسعودي.

منافسة قوية

إلا أن الدفاع عن اللقب سيكون صعباً، خاصة بوجود أقوى الخيول العربية المتوّجة ببطولات عالمية، على رأسها «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بطلة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأغلى والأقوى في العالم للخيول العربية الأصيلة العام الماضي، بقيادة الفارس جولين أوجي وإشراف تشارلز جوردان و«فزاع الخالدية» لـ « بولسكا ايه كيه اف إس بي زو - إسطبل الخالدية ».

وبطل كأس العالم للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، ضمن مهرجان قوس النصر «الآرك الفرنسي»، بمضمار لونغشامب الفرنسي العام الماضي، بقيادة الفارس بيرانتونيو كونفرتينو وإشراف المدرب ميكال بوركوسكي.

أبرز المشاركين

كما سيشارك في الشوط أيضاً «شداد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «زياد» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب جان دي روال، «رماس» لسمو الشيخة فاطمة بنت منصور آل نهيان بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب جان دي روال، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس انطونيو فريزو.

وإشراف المدرب إرنست أورتيل، «إيه إف ماهر» لذات المالك، بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل، «جوشوك» لإسطبلات «العجبان» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، و«بي إف مغادر» لمالكه الوارث إبراهيم الحضرمي ، بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب يونس الكلباني.

بطاقة

الشوط دبي كحيلة كلاسيك

المسافة 2000 متر - رملي

الرعاية مبادلة

الجائزة مليون دولار

حامل اللقب«طلاب الخالدية»

الترشيحات

1 «طلاب الخالدية»

2 «فزاع الخالدية»

3«الشموس»

بطل 2018 «طلاب الخالدية»

حقق «طلاب الخالدية» لقب النسخة الماضية لـ«دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» البالغ قيمة جوائزه مليون دولار، بقيادة الفارس روبرتو بيريز.

وإشراف المدرب مطلق بن مشرف، مسجلاً زمناً قياسياً جديداً بلغ 2:13:68 دقيقة، وبفارق طول ونصف طول عن الوصيف «شداد» لمالكته عائشة يوسف البلوشي من سلطنة عُمان بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سلطان بن محمد الحجري، فيما جاء في المركز الثالث «برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.