«ري دي أورو» يتطلع لمعانقة المجد في «شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى»، على المضمار العشبي، برعاية «لونجين»، وجائزته 6 ملايين دولار، بمشاركة 8 خيول قوية.

ويتصدر الشوط الياباني «ري دي اورو» لمزرعة «يو كاروت»، بقيادة الفارس كريستوف لومير .

صراع مثير

ومن أبرز المنافسين أيضاً «أولد بيرشيان» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك ، إلى جانب الياباني «سواف ريتشارد»، لشركة «نيكس المحدودة » بقيادة الفارس جواو موريرا ، «ماجيك واند» لمايكل تابور وديريك سميث والسيدة جون ماجنير ، بقيادة الفارس ريان مور ، «ريسنج هيستوري» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون ، «هنتينج هورن» لمايكل تابور ، جون ماجنير و ديريك سميث بقيادة الفارس واين لوردان ، «شيفال جراند» بقيادة هيو باومان ، «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراوالي .

سجل الذهب

وكانت خيول الإمارات قد نالت اللقب 9 مرات ، حيث كانت البداية مع « ستو أواي » لجودلفين العام 1998 ، ونال « فنتاستك لايت» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم اللقب العام 2000 .

وحقق « نايف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اللقب العام 2002 .

وظفر « سولاماني » لجودلفين باللقب العام 2003 .

وتوج « إيسترن آنثم » لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بطلا للقب العام 2009 .

ونالها "«ريو وايلدينغ » لجودلفين في العام 2011 . فيما توج « بوستبوند » للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم العام 2016 .

وظفر « جاك هوبس » لجودلفين باللقب العام 2017 ، فيما نالها « هوكبيل » لجودلفين باللقب العام الماضي .

بطاقة

الشوطلونجين دبي شيماء كلاسيك

المسافة٢٤١٠ أمتار

الرعاية لونجين

الجائزة6 ملايين دولار

حامل اللقب«هوكبيل»

الترشيحات

1 «أولد بيرشيان»

2 «ري دي اورو»

3«ماجيك واند»