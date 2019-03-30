«كروس كاونتر» يطمح للإنجاز الأول في «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشهد الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر للفئة الثانية على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» وجائزته 1.5 مليون دولار تنافساً مثيراً بين 10 خيول عالمية قوية.

أول مرة

وما يميز هذا الشوط هي المشاركة الأولى لبطل «ملبورن كب» العام الماضي «كروس كاونتر» لجودلفين في مضمار «ميدان» على أمل تحقيق الإنجاز الأول له في دبي، بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي آبلبي.

وكذلك ستكون هذه المشاركة الأولى لابن الفحل «تيوفيلو» في هذا العام، منذ مشاركته الأخيرة بسباق «ملبورن كب» على نفس المسافة بمضمار فلامينغتون، أستراليا، في نوفمبر الماضي.

ثلاثي قوي

وبالإضافة إلى «كروس كاونتر»، يدفع فريق جودلفين بـ3 خيول أخرى بهدف تحقيق اللقب، يتصدرها «إسبوليني» بقيادة الفارس بريت دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «تيم توك» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ريد جاليليو» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

أبرز المنافسين

كما يشارك في الشوط أيضاً، «مارينارسكو» لكلا من لإم شيرتليف، كومودور للسباقات ، باس للسباقات، و إف جرين ، بقيادة الفارس برنارد فايدرب وإشراف المدرب مايك دي كوك و«جولد ماونت» لمالكه بان سوتونغ بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد جيبسون، «كول ذا ويند» لمالكه جورج ستراوبريدج بقيادة الفارس أوريليان لوميتر .

وإشراف المدرب فريدي هيد، «بلاتينيوم وورير» لمالكه يو لونغ بقيادة الفارس شين فولي، وإشراف المدرب جون سادلر، «برنس أوف آران» لمالكه سعيد بالعبيدة بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب شارلي فيلوس، و«شاربلو» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

أول بطل

وكتبت خيول الإمارات أسماءها بمداد من ذهب منذ البداية الأولى لـ « كأس دبي الذهبي » العام 2009 ، حيث كانت البداية مع « فيراستي » لجودلفين ، فيما نال « سابو تاج » لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب النسخة الثانية عام 2010 .

وظفر « ويسبيرينغ غاليري » لجودلفين باللقب العام 2011 .

وتوج « أوبينيون بول » لجودلفين باللقب عام 2012 .

وحصل« كافالريان » لجودلفين على اللقب العام 2013 ، والتي كانت آخر الألقاب لدولة الإمارات في هذا السباق .

وإنتقل اللقب إلى « سيرتيراج » لمالكه بول روني العام 2014 ، فيما توج « براون بانثر» باللقب عام 2015 .

ونال « فازيراباد » لاغا خان اللقب ثلاث مرات على التوالي ( 2016 - 2017 - 2018 )

بطاقة

الشوط كأس دبي الذهبي

المسافة3200 متر- عشبي

الرعاية الطاير للسيارات

الجائزة1.5 مليون دولار

حامل اللقب«فازيراباد»

الترشيحات

1 «كروس كاونتر »

2 «إسبوليني »

3 «كول ذا ويند»