«هيفي ميتال» يدافع عن لقبه في «جودلفين للميل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسعى «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للدفاع عن لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» الذي أحرزه العام الماضي لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، وذلك بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير.

مواجهة صعبة

وستكون المواجهة صعبة بمشاركة 12 خيلاً، إضافة إلى «هيفي ميتال»، أبرزها أقوى مرشحين للقب، وهما «ميجور بارتنرشب» لجودلفين بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، ووصيف النسخة الماضية للسباق «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، الذي كان آخر انتصار له في أمسية «سوبر ساترداي» أوائل الشهر الجاري، في شوط «برج نهار» الذي حطم فيه الرقم القياسي لـ«ون مان باند» (1.35.21 دقيقة)، حيث حقق البطل لقب السباق، مسجلاً زمناً قدره 1.34.99.

كما يعود صاحب المركز السادس العام الماضي «كمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي للمشاركة مجدداً في السباق، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون.

أبرز المنافسين

ومن أبرز المنافسين على اللقب أيضاً «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري، «آفريكان رايد» لنبيل مراد بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، «لوجرادو» لمالكه أفاز إسماعيلوف بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي، «جود كري» لإسماعيل هادي أوغلو بقيادة الفارس هاليس كاراتاس وإشراف المدرب بايرام كوكاكايا، «مساواة» لماهر لطف الله بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، «كول فرونت» لروبرت في لابينتا و شراكة « هيد اوف بلينس » بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب تود بلتشر، «سيكريت إمبشن» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «نونكونو يمي » لمالكه شيزو يوشيدا بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب المدرب يوكيهيرو كاتو، و«ترو تيمبر» لمزرعة كالوميت، بقيادة الفارس جويل روزاريو، وإشراف المدرب كيران ماكلجلين.

أول لقب

ولخيول الإمارات إنجازات كبيرة في «جودلفين للميل» إذ أحرزت اللقب 17 مرة، حيث كانت البداية مع «تريشكوفا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في العام 1996 ، كما عادت خيول سموه لتحقيق لقب السباق عبر «هيفي ميتال» العام الماضي.

كما حققت خيول جودلفين اللقب 7 مرات كان آخرها « آفريكان ستوري » العام 2012.

ونالت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اللقب مرتين كان آخرها مع «تمركز» العام 2015 .

بطل ٢٠١٨ «هيفي ميتال»

كان «هيفي ميتال»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد حقق لقب النسخة الماضية لـ«جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر، على المضمار الرملي، برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1:36:21 دقيقة،.

وبفارق طولين عن الوصيف «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، فيما حل الحصان الياباني «أديراتو»، لمالكه كوجي ياسوهارا في المركز الثالث، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب ناوسوك سوجاي.

بطاقة

الشوط جودلفين للميل

المسافة1600 متر - رملي

الرعايةدستركت ون

الجائزة1.5 مليون دولار

حامل اللقب«هيفي ميتال»

الترشيحات

1 «منتزه»

2«هيفي ميتال»

3«كول فرونت»