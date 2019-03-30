أحمد بن سعيد: رؤية محمد بن راشد وضعت دبي في صدارة المدن التي تنظم أشهر سباقات الخيل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن فخر «طيران الإمارات» بالارتباط بحدث عالمي مميز مثل كأس دبي العالمي.

جاء ذلك في تصريحات سموه بمناسبة النسخة 24 لكأس دبي العالمي 2019، مؤكداً الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود والتشجيع المستمر الذي ظلت تحظى به سباقات الخيل والفروسية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مادياً ومعنوياً.

وقال إنه لولا هذا الدعم الكبير لما تطورت هذه الرياضة ووصلت إلى المكانة التي تحتلها الآن، محلياً وعالمياً، وتعد كأس دبي العالمي واحداً من الشواهد العديدة على بعد نظر سموه، الذي أطلق هذا السباق عام 1996، ليصبح خلال سنوات قليلة واحداً من أهم الأحداث على الأجندة السنوية لسباقات الخيل العالمية.

مكانة راسخة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تفصيلاً: «عندما ننظر اليوم إلى كأس دبي العالمي في دورته الرابعة والعشرين، فإننا ندرك مدى بعد نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤيته المستقبلية، التي وضعت دبي في صدارة قائمة المدن التي تنظم أشهر سباقات الخيل.

كما رسخت مكانة هذا السباق بقوة على الأجندة السنوية لسباقات الخيل العالمية ليصبح السباق الأغنى في العالم، كما تؤكد لنا نظرتنا إلى كأس دبي العالمي اليوم أيضاً صحة استراتيجيتنا بالارتباط مع الأحداث الكبيرة المحلية والدولية. فنحن في طيران الإمارات فخورون بوجودنا في كأس دبي العالمي منذ انطلاقته في عام 1996، حتى أصبح اليوم واحداً من أهم السباقات على مستوى العالم.

حيث يستقطب عدداً من أقوى وأشهر الخيول للتنافس على لقبه وجوائزه النقدية، التي يصل مجموعها هذا العام إلى 35 مليون دولار أميركي، منها 12 ملايين دولار للشوط الرئيس الذي نرعاه».

توسيع الأسطول

وأضاف سموه قائلاً: «ومع استمرار تعزز مكانة كأس دبي العالمي عاماً بعد عام، فإن طيران الإمارات تواصل المضي قدماً في خططها لتوسيع الشبكة والأسطول. فقد واصلنا منذ دورة العام الماضي توسيع وتجديد أسطولنا، الذي يتكون الآن من 273 طائرة حديثة، منها 109 طائرات من الطراز العملاق A380 ذي الطابقين.

وتغطي شبكة خطوطنا اليوم 158 محطة في 86 دولة، حيث أطلقنا خلال العام الماضي خدمات جديدة إلى كل من لندن ستانستد (1 يونيو)، وإلى سانتياغو عاصمة تشيلي (5 يوليو)، وخدمة جديدة مباشرة بين بالي (تايلند) وأوكلاند (نيوزيلندا). كما عززنا خدماتنا إلى العديد من المحطات القائمة، إما بزيادة عدد الرحلات أو باستخدام طائرات أكبر. وسوف نطلق خدمة جديدة في يوليو المقبل إلى مدينة بورتو في البرتغال».

فرص للترويج

وقال سموه: «لقد عزز كأس دبي العالمي شهرته كواحد من أهم المناسبات التي تستضيفها دبي، وأصبح يحتل مكانة ثابتة على تقويم سباقات الخيل العالمية. ويستقطب السباق أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على أجواء المدينة التي تبهر الزوار بتطورها واتساع أفقها عاماً بعد عام.

وهذا يفسر وجود العديد من الشركات الوطنية التي ترعى أشواطاً في هذه الأمسية، إلى جانب طيران الإمارات، فهي تتطلع دوماً إلى فرص ترويجية من خلال الارتباط مع مناسبات وأحداث كبرى».

الرعاية الرياضية

وعن راعية طيران الإمارات للفعاليات الرياضية، قال سموه: «إننا في طيران الإمارات نؤمن بأهمية الرعاية الرياضية، لكونها تشكّل واحدة من أفضل الوسائل للتواصل مع عملائنا، فقد أصبح اسم طيران الإمارات مرتبطاً في أذهان عملائنا بأشهر سباقات الخيل والفروسية عبر العالم، من أستراليا إلى أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

إضافة إلى مشاريع الرعاية الضخمة لرياضات أخرى عديدة في كرة القدم والرجبي والكريكيت والغولف والتنس والزوارق الشراعية، وأندية أرسنال وهامبورغ وأوليمبياكوس و«إيه سي ميلان» وريال مدريد وبنفيكا».

ترحيب بالضيوف

وختم سموه تصريحاته بالترحيب بضيوف النسخة 24، قائلاً: «لقد اعتادت دبي في هذا الموسم على الترحيب بزوارها من الملاك والفرسان والمدربين وجمهور السباقات، الذين يأتون إلى هنا سنوياً للاستمتاع بأجوائها وبسباقات كأس دبي العالمي. ويطيب لي أن أرحب بجميع ضيوفنا، وأن أتوجه بالشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذا الحدث.

وكذلك إلى ممثلي وسائل الإعلام، المقيمين في دبي أو القادمين إليها، وأشكرهم على الدور المهم الذي يؤدونه في نشر رسالة كأس دبي العالمي»، متمنياً للجميع أمسية ممتعة على مضمار «ميدان».