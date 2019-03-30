«إكس واي جت» لاقتناص لقب «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعتبر الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» للسرعة لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، برعاية «غلف نيوز»، وجائزته 2.5 مليون دولار، من بين أقوى أشواط السباق، ويتنافس من خلاله 9 خيول قوية من مختلف دول العالم،عقب انسحاب المرشح الأول للقب «روي إتش»، بقيادة باكو لوبيز وإشراف بيتر ميلر، بسبب الإصابة .

فرصة سانحة

وستكون الفرصة متاحة امام «إكس واي جت» لـ « روكينج هام رانش» و« مزرعة جلفنستين » بقيادة الفارس إميسايل جراميللو وإشراف المدرب خورخي نافارو لإقتناص اللقب، و تعويض خسارة النسخة الماضية من السباق، عندما حل في مركز الوصافة خلف «مايند يور بسكيتس».

أبرز المرشحين

ومن أبرز المنافسين على اللقب «بروميسيس فولفيلد» لمالكه روبرت جيه بارون، بقيادة الفارس روبي البرادو وإشراف المدرب دالي رومانس ، «إمبيريال هينت» لمالكه رايموند ماموني، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب لويس كارفجال، «درافتد» لمزرعة « ميستي هولو»، بقيادة الفارس باتريك دوبس .

وإشراف المدرب دوغ واتسون، «سويتزرلاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ستيف آسموسين، «ناين بيلو زيرو» لإسطبل «العفو» للسباقات، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، «تاتو كي» لمالكه يو لونج، بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدرب ديفيد مارنين، «ماتيرا سكاي» لمالكه تسيوشي اونو بقيادة الفارس يوتاكا تاكي وإشراف المدرب هيديوكي موري، «فايت هيرو» للسيد و السيدة لام كوك يان بقيادة جواو موريرا وإشراف المدرب يو ساك مي تسوي.

سجل الذهب

وكانت خيول الإمارات قد توجت باللقب 7 مرات، حيث كانت البداية مع «كسبان» للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم الذي توج بلقب النسخة الأولى للسباق العام 1996، ونال «أطراف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز العام 1997 .

ونال « مدلل » لزياد كلداري الفوز باللقب العام 1998 .

وظفر « رامب آند ريف » لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم باللقب العام 1999 .

وتوج « ستيت سيتي» لـ «إس.إم.آر.إم » بطلا للقب العام 2003 .

ونالها «رينالدو ذا ويزارد» لمؤسسة زعبيل الدولية للسباقات في العام 2013 .

فيما كانت آخر الانتصارات الإماراتية في هذا الشوط عبر « معرب » لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العام 2016 .

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ونالت الخيل «بيغ جاغ» عام 2000 وتوج «كولر1» بالكأس عامي 2001و2002 .وتوج «اور نيو ريكروت» بالللقب عام 2004. وتلاه «ساراتوغا كاونتي» في 2005. وفاز «براود تاور تو» في 2006 ،ثم «كليس لاندينغ» عندما توج باللقب في 2007.وتلاه «بيني ذي بول» عام 2008 ثم «بيغ سيتي مان» في 2009.

ونال «سيركل» اللقب في 2015. ثم توج «ماين يور بيسكيتس» بالكأس عامي 2017 و2018.

بطاقة

الشوط دبي كحيلة كلاسيك

المسافة1200 متر- رملي

الرعاية غلف نيوز

الجائزة2.5 مليون دولار

حامل اللقب«مايند يور بسكيتس»

الترشيحات

1 «إكس واي جت»

2 «إمبريال هينت»

3 «درافتد»