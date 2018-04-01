محمد بن راشد: لا نتخلى عن المركز الأول

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتويج المهر «ثندرسنو» ذي الأربع سنوات لمالكه «جودلفين» بكأس دبي العالمي للخيل في دورته الثالثة والعشرين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ونجح المهر «ثندرسنو» في تحطيم الرقم القياسي بالفوز على 9 من خيرة خيول العالم خلال الشوط الرئيس لمهرجان كأس دبي العالمي، الذي جرى على مضمار ميدان للسباقات في منطقة ند الشبا بدبي مساء أمس، بحضور نحو 70 ألف متفرج من جميع جنسيات وثقافات العالم، غصّت بهم منصات ومسطحات أرض مضمار ميدان.

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