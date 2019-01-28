نهيان بن مبارك: الإمارات عنوان التسامح

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اللقاء مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، له أهمية كبرى في هذا التوقيت وخلال استضافة الإمارات لكأس آسيا 2019، ليؤكد الرسالة الأسمى والهدف الأساسي من البطولة باعتبارها في عام التسامح، تطلق من خلالها الإمارات رسالة ونموذجاً للتسامح والتعايش، وتجمع مختلف الثقافات، ليس لقارة آسيا وحسب، وإنما للعالم أجمع.

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، خص «البيان الرياضي» بحوار حصري قلب خلاله في أوراق البطولة، ووجه رسائل مهمة لدعم منتخبنا الوطني في مشواره في البطولة من أجل تحقيق الحلم بالتتويج باللقب، ورفع علم الدولة عالياً في المحفل الآسيوي الأكبر، وخصوصاً أن معاليه له من الجهود الكبيرة في إثراء الحركة الرياضية خلال فترة ترؤس معاليه مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والتي كانت فترته شهدت مبادرات عدة لدعم الاتحادات الرياضية الوطنية وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية، وتحققت العديد من الإنجازات الرياضية خلال تلك الفترة.

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