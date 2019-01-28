راشد بن حميد: إمكانيات لاعبينا تؤهلنا لنيل اللقب

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان، القيادة الرشيدة في الدولة وشعب الإمارات، بوصول منتخبنا الوطني لمربع الكبار في كأس آسيا، للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن التأهل الغالي أثبت أن «الأبيض الإماراتي» لا يقل عن أي منتخب يطمع في الحصول على الكأس القارية، وقال إن إمكانيات لاعبي منتخبنا ليست بأقل من إمكانيات أي منتخب يتطلع للفوز بالبطولة، والمطلوب فقط مزيد من التركيز والانضباط.

تهنئة

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بما قدمه منتخبنا في مباراة أستراليا وقال تفصيلاً: «يستحق نجوم منتخبنا التهنئة والإشادة بما أظهروه من روح قتالية وما قدموه من مستوى مشرف وراقٍ، وأقول لهم، عليكم بالمحافظة على أنفسكم من أجل جاهزيتكم البدنية وواصلوا الالتزام بتوجيهات الطاقم الفني، ونريدكم أن تدخلوا الملعب في مباراة نصف النهائي بلياقة بدنية عالية وجاهزية صحية مثالية، حتى تقدموا مستوى مميزاً تحققوا من خلاله النتيجة التي ينشدها الجميع».

وعاد الشيخ راشد بن حميد للتأكيد على حديثه السابق لـ«البيان الرياضي» بعد نهاية الدور الأول فقال: «كان لي حديث قبل 10 أيام في جريدة البيان، طالبت فيه بعدم انتقاد المدرب أو تقييمه أو محاسبته الآن، فلا يجوز مثل هذه الانطباعات أثناء البطولة، وكنت متفائلاً بأن المنتخب قادر على السير قدماً في البطولة والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، فمن وجهة نظري أننا في منتصف معركة والتقييم له وقته المناسب، والمحاسبة أثناء البطولة سواء كانت بالرأي أو الانتقادات السلبية تقود لعواقب وخيمة، بينما الوضع المثالي والنموذجي أن يترك كل شخص يؤدي عمله إلى نهاية المشوار ومن بعدها يكون التقييم، والنتائج تتحقق دائماً في أجواء مستقرة ومناخ مناسب، والحمد لله أن الجميع وقف مع المنتخب وكل شخص انتبه لدوره وتحقق المطلوب».

توقيت النقد

وأضاف قائلاً: «في مثل هذه البطولات يجب أن نفكر جيداً قبل توجيه الانتقادات، ومن لديه رأي فليقله أو يكتبه قبل وقت كافٍ من انطلاقة البطولة أو بعد نهاية المشاركة، ولكن أن يكون توقيته أثناء البطولة فهذا خطأ، إضافة إلى أن رأيه لن يقود إلى شيء وضرره أكثر من نفعه».

تواصل الدعم

وتحدث الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن المطلوب خلال الساعات المقبلة للتحضير لمباراة نصف النهائي فقال: «يجب أن يتواصل الدعم المعنوي للمنتخب، وبالتأكيد بعد الفوز على حامل اللقب سوف تزيد الطموحات وترتفع المعنويات أكثر، سعياً وراء الوصول للمباراة النهائية، ونتمنى أن نشاهد المنتخب في النهائي وثقتنا به كبيرة وهو مؤهل لذلك، ورسالتي للجماهير الوفية، أنكم تمثلون أخلاقيات شعب الإمارات، وهذه أمانة ومسؤولية تقع على عاتق أي مشجع، ويجب أن يكون تشجيعنا مشرفاً في المباراة ليعكس ثقافتنا وتربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا، حتى نواصل نقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات للعالم أجمع».