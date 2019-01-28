أودّع نهائيات آسيا لعيون «الأبيض»

المصدر: دبي-العوضي النمر

بعد وصول منتخب الإمارات إلى المربع الذهبي لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، قامت لجنة الحكام الآسيوية بتوجيه الشكر والتقدير إلى طاقم التحكيم الإماراتي المكون من الدوليين محمد عبد الله وعمار الجنيبي ومحمد أحمد وحسن سقطري على تألقهم في منافسات البطولة حتى دور الثمانية، حيث أدى الطاقم واجبه على الوجه الأكمل بإدارة 4 مباريات وكانوا مثالاً مشرفاً لمستوى التحكيم الإماراتي.

الأبيض أولاً

وعن البطولة والظهور المتميز للتحكيم الإماراتي يتحدث الحكم الدولي المتألق محمد عبد الله لـ«البيان الرياضي» بقوله: «حينما يكون الاختيار بين وجودنا في المباراة النهائية وبين تواجد منتخبنا الوطني في النهائي، أكيد سنكون إلى جانب المنتخب لأنه رمز للوطن وكلنا خلفه من أجل تأدية مهمته على الوجه الأكمل، لذلك لم نحزن للخروج من البطولة للمرة الثانية على التوالي من أجل إفساح المجال لتواجد المنتخب».

إشادة قارية

ويبدي محمد عبد الله سعادته بالإشادة التي نالها من لجنة الحكام الآسيوية، ومن عدد كبير من خبراء اللعب في الوطن العربي الذين عبروا عن إعجابهم بأداء طاقم التحكيم الإماراتي خلال البطولة، قائلاً: «بعد أن قمت بتحكيم مباراة الصين مع قيرغيزستان واليابان وأوزباكستان وتايلاند والصين واليابان وفيتنام، ومثل تلك الإشادات اعتبرها وساماً على صدري».

تقنية الفار

وعن تطبيق تجربة الفيديو «تقنية الفار» ودخوله التاريخ الكروي كأول حكم يستخدم تقنية الفار في البطولات الآسيوية، يقول محمد عبد الله: شرف لي أن أكون أول حكم آسيوي يطبق تلك التقنية في البطولات الآسيوية، والحقيقة ليست المرة الأولى التي أطبق فيها التقنية، حيث سبق واستخدمت التطبيق للمرة الأولى في بطولة العالم تحت 20 سنة والتي أقيمت في كوريا الجنوبية، وكذلك في كأس العالم في روسيا، حيث أدرت مباراة بين فرنسا وبيرو، وحكم رابع في 3 مباريات كبيرة وهي ألمانيا مع المكسيك، وإنجلترا مع بلجيكا، وأسبانيا مع المغرب، والحمد لله كان المستوى مشرفاً وأعتز به.

قتال شرعي

وتمنى محمد عبد الله التوفيق للأبيض خلال اللقاء المقبل، من أجل مواصلة إسعاد جمهور الوطن، وقال لعلها فرصة للصعود للمباراة النهائية، خاصة أن البطولة تقام على ملاعبنا وبين جمهورنا، ويملك الأبيض خلال تلك البطولة سلاحاً فعالاً وحيوياً وهو الحضور الجماهيري، وهنا لابد أن يقاتل لاعبو الأبيض من أجل الوصول للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

تنظيم مشرف

وأبدى الحكم الدولي محمد عبد الله إعجابه بمستوى تنظيم البطولة بقوله: «أسعد حينما أجد إشادة من جميع المشاركين في البطولة بمستوى التنظيم، الذي أبهر الجميع بما تقدمه الدولة من جهود وتميز في كافة الأمور المتعلقة بالبطولة، والحمد لله الكل راض عن التنظيم وعن المنشآت المتطورة والملاعب المتميزة، وهنا لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي الذي يبذل جهوداً كبيرة للغاية من أجل الاطمئنان بنفسة على سير العمل التنظيمي بشكل متميز، وأيضا لكونه من أكبر الداعمين لي منذ سنوات، حيث أجد منه كل تشجيع وإشادة مما ساهم في رفع معنوياتي كثيراً».

سيمينار دولي

وعن محطاته بعد الانتهاء من المهمة الآسيوية يقول محمد عبد الله: سأشارك في سيمينار ينظمه الاتحاد الدولي خلال الأسبوع المقبل، من أجل الاطلاع على أحدث مستجدات التحكيم استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية المقبلة، وأتوجه بالشكر إلى علي حمد الحكم الدولي السابق وعضو لجنة التحكيم الآسيوية على دعمه الكبير لي وللتحكيم الإماراتي.