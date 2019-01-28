88 % الجماهير وقود الأبيض

المصدر: دبي-علي شدهان

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

اجمع 88% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، على أن الجماهير هي وقود الأبيض الإماراتي، ومصدر حماسه، خصوصاً في الأدوار الحاسمة من النسخة 17 لكأس آسيا الإمارات 2019، فيما يرى 12% خلاف ذلك. وطرحت «البيان» على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده «هل أسهم الحضور الجماهيري القوي في تطور أداء الأبيض؟»، فجاءت الردود كاسحة في الموقع الإلكتروني بنسبة 90% يرون أن الحضور الجماهيري الكبير، ساعد كثيرا في تطور أداء ونتائج الأبيض ، في مقابل 10% أجابوا بلا، فيما أجاب 81% عبر «تويتر» بنعم، و19% بلا، بينما أجاب 93% بنعم، و7% من المستطلعين عبر «فيسبوك» بلا.