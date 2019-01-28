«الأبيض» يجهز «خلطة النصر» من ملعب «نيويورك»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يؤدي منتخبنا الوطني الأول مساء اليوم على ملعب جامعة نيويورك أبوظبي تدريبه الختامي للقاء الغد في نصف نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» والذي يحدد من خلاله المدرب الإيطالي زاكيروني «خلطة النصر» وعناصر تشكيلة العبور التي سيعتمد عليها في المباراة بجانب التكتيك والوقوف على جاهزية اللاعبين مع وضع اللمسات الأخيرة.

وكان «الأبيض» قد أدى حصة تدريبية قوية على ذات الملعب مساء أمس أكد خلالها أنه يضع عينه على الوصول إلى نهائي البطولة، معلناً التحدي والتحفز لكتابة تاريخ جديد، بعد أن أظهر اللاعبون الكثير من العزيمة والإصرار على الانتصار بجانب روح التحدي التي تميز به التدريب، إضافة إلى المعنويات العالية التي سيطرت على اللاعبين، في وجود قادة اتحاد كرة القدم وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية بقيادة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب الرئيس.

واشتمل المران على اللياقة والإحماء وتدريبات متنوعة بالكرة، وركز زاكيروني في الحصة التدريبية على اللمسة الواحدة والتبادل السريع للكرات، وشهد المران مشاركة فارس جمعة تحت إشراف المعد البدني وأكد الجهاز الإداري جاهزية اللاعب لخوض مباراة الغد، فيما تأكد غياب محمد أحمد المدافع الأيمن الذي كان قد تعرض للإصابة بالركبة في الجزء الأول من مباراة أستراليا السابقة، وبينت الفحوصات الطبية حاجته إلى إجراء عملية جراحية بالركبة، ليكون بذلك خارج حسابات الجهاز الفني بشكل نهائي.

تفاؤل

ومن جانبه تمنى عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات أن يواصل المنتخب مشواره في هذه البطولة، وينجح في تحقيق تطلعات الجميع بالحصول على لقب هذه النسخة، مبدياً تفاؤله بقدرة نجوم الأبيض على كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإماراتية، مضيفاً أن نجوم الأبيض كلهم عزيمة وإصرار على تحقيق كأس البطولة وإهداء الإنجاز للقيادة الرشيدة، وأشاد الجنيبي بدور الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي زاكيروني، وكذلك الفريق الإداري والطبي وكل عنصر من عناصر المنتخب.

وأكد الجنيبي أن دعم القيادة الرشيدة للمنتخب الوطني له بالغ الأثر في تأهل الأبيض إلى دور نصف النهائي في كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة ظلت على الدوام الداعم الأول لكل ممثلي الوطن في مختلف المجالات، وكانت خلف كل إنجاز يتحقق في الرياضة الإماراتية بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.

وأعرب الجنيبي عن بالغ امتنانه لما تقدمه الدولة من دعم وما تبديه من اهتمام بشأن المنتخب، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة لم تكتف بالدعم فقط، بل حرص أصحاب السمو الشيوخ على حضور المباريات من أجل تشجيع اللاعبين وشحذ هممهم لتقديم كل ما يملكون من أجل الوطن، مضيفاً أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الرعاية التي يحظى بها الأبيض من القيادة الرشيدة.

وقال: «كانت سعادتنا كبيرة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مباراة ربع النهائي أمام قيرغزستان، وكان لحضور سموه أثره الواضح في تأهل الأبيض إلى الدور التالي، وفي مباراة أستراليا حرص سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، على مساندة اللاعبين من داخل الملعب، فتحقق النصر الغالي على حامل اللقب».