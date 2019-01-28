سارة: تكريم محمد بن راشد وهديته الغالية فخر لنا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

عبرت الطفلة سارة عبدالرحمن خشمان عن فخرها الكبير بالتقدير الذي وجدته من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وهدية سموه الغالية لدى استقبال سموه لها وأسرتها أول من أمس، بعد اللقطة التلفزيونية التي عبرت فيها بكل عفوية عن حبها للإمارات وهي ترفع العلم وتقبله احتفالاً بالهدف الذي سجله علي مبخوت في مرمى أستراليا وتأهل به منتخبنا للدور نصف النهائي لكأس آسيا.

وقالت سارة في حديثها لـ«البيان الرياضي» التي زارتها في منزل أسرتها أمس، إنها لم تصدق نفسها عندما وجدت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في استقبالها، لدرجة أنها خاطبت والدتها وسألتها «هل أنا أحلم يا أمي؟»، وأضافت: «فرحت كثيراً بهذا الاستقبال التاريخي الذي لن أنساه طوال حياتي، وفرحت أكثر عندما أهداني سموه باجاً خاصاً حرصت على ارتدائه من لحظة اللقاء وحتى الآن وسوف أظل ارتديه طول عمري، وفخورة أيضاً بالكتاب الغالي الذي أهداه لي سموه».

وأضافت سارة: «فرحت كثيراً عندما قلت لسموه، أنا أحب الإمارات، وزادت فرحتي أكثر وسموه يقول لي، الإمارات أيضاً تحبك».

وأوضحت سارة أنها المرة الأولى في حياتها التي تذهب لمشاهدة مباراة في كرة القدم داخل الاستاد، وكانت سعيدة للغاية عند تسجيل علي مبخوت للهدف الغالي، ولم تكن تتخيل أن الكاميرا سوف تنقل فرحتها الكبيرة، وسط أكثر من 20 ألف شخص في الاستاد، ليكون هذا المشهد سبباً في فرحتها الأكبر بعد ذلك بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتقول سارة إنها تحب الرياضة وتمارس بالتحديد الكاراتيه والكونفو ولديها حزام برتقالي في الكاراتيه ولديها الرغبة في ممارسة كرة السلة وتحب مشاهدة كرة القدم وتشجع منتخب الإمارات فقط وليس لديها أي ميل في تشجيع الفرق.

والدة سارة

وكشفت والدة سارة، الدكتورة ابتسام الكعبي، أن ما حدث لابنتها سارة، لا يحدث إلا في الإمارات، التي يجد كل من يعيش فيها التقدير من قيادة الدولة في أعلى مستوياتها، وقالت إن المشهد ليس غريباً على الإمارات وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فسموه معروف بتواضعه وتقديره للكبير والصغير، وهذا التكريم سيكون خالداً لسارة ولكل أفراد أسرتها ولكل من يعيش في إمارات الخير. وأوضحت الدكتورة ابتسام الكعبي، أن ابنتها سارة كانت سبباً في استقرار الأسرة في الإمارات، ففي وقت ما، فكرت الأسرة في الهجرة إلى كندا وذهبت لخطوات بعيدة في ذلك، ولكن سارة رفضت الفكرة وقالت إنها لن تعيش في بلد غير الإمارات فتم صرف النظر عن الهجرة. كما أوضحت أن «سارة» حدثتها قبل أكثر من 3 أسابيع عن رغبتها في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ولم تستطع الرد على طلبها، حتى جاءت هذه الصدفة التاريخية لتجيب عن سؤالها وتحقق لها أمنيتها.

سيرة

الاسم: سارة عبدالرحمن خشمان حسين

العمر: 12 سنة و6 أشهر

المدرسة: فيكتوريا الإنجليزية في الشارقة - صف سادس