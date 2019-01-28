صحيفة يابانية: زاكيروني كسر أستراليا وأسعد الإمارات

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

اهتمت صحيفة سانكي سبورتس اليابانية بالفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره الأسترالي حامل اللقب، في دور ربع النهائي لكأس أمم آسيا حيث تأهل «الأبيض» لدور نصف النهائي، مقابل خروج منتخب «الكنغارو». وأشارت الصحيفة في تقرير صادر أمس تحت عنوان: «زاكيروني يكسر بطل آسيا ويصعد مع الأربعة الكبار»، إلى أن المنتخب الإماراتي نجح في تحقيق الفوز على حامل اللقب الأسترالي في الدور ربع النهائي لكأس آسيا ليصعد ضمن الأربعة الكبار في البطولة القارية، مشيرة إلى أن الدور نصف النهائي سيشهد مواجهات قوية.

وقال التقرير: إن زاكيروني نجح في قيادة فريقه لتقديم أداء رجولي وتمكن من كسر المنتخب الأسترالي بعد أن أظهر الأبيض نقاط القوة وحقق انتصاراً رائعاً.