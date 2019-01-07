سقوط البطل.. برافو.. «النشامى»

المصدر: طلحة عبدالله

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استهل منتخب النشامى الأردني مشواره في نهائيات أمم آسيا بطريقة مثالية، ووضع أول ثلاث نقاط في رصيده بعد فوزه المستحق على حامل اللقب المنتخب الأسترالي بهدف دون رد سجله المدافع أنس بني ياسين بضربة رأسية (ق 26)، وسط تهليلات جماهير الجالية الأردنية التي هزت مدرجات الملعب بتشجيعها القوي طوال زمن المباراة.

وجاءت بداية المباراة حذرة من الطرفين حيث عمل كل طرف على اكتشاف الثغرات لدى الآخر من خلال بعض المحاولات والطلعات المتفرقة، ولكن الأسلوب الدفاعي ظل غالباً خلال الدقائق الأولى مع أفضلية نسبية للكنجارو الأسترالي الذي لم يستفد من ركلة زاوية احتسبت له بعد مرور7 دقائق، وتألق حارسا المرمى هنا وهناك في التصدي لأكثر من تسديدة من الجانبين، فيما كانت المحاولات الأسترالية هي الأخطر على مدى ثلث الساعة الأولى، وبحلول الدقيقة (26) اهتزت مدرجات الجماهير الأردنية فرحاً بأول أهداف منتخب بلادها بتوقيع المدافع أنس بني ياسين الذي تطاول لركلة زاوية وحولها برأسه في المرمى الأسترالي ليتقدم منتخب النشامى بهدف دون رد.

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