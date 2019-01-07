الرميثي يطالب بإبراز صور التسامح

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

حضر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس آسيا ، انطلاقة مجموعة الشارقة في المباراة التي جرت بين سوريا وفلسطين في المجموعة الثانية، كما حضر معاليه مباراة الأردن وأستراليا باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأشاد الرميثي بجهود العاملين في مجموعة العين، وطالبهم بالعمل وفق المفاهيم والقيم التي رسّختها القيادة الرشيدة في إطار احتفالنا بـ«عام التسامح» لنقل أبهى صورة عن الدولة وشعبها أمام جميع الضيوف والزوار من منتخبات مشاركة وجماهير ولجان منظمة.

وتفقد الرميثي سير العمل ولقاء أعضاء فرق العمل في استاد هزاع بن زايد، والاطلاع على الإجراءات التي يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير الدولية لتقديم نسخة استثنائية من الحدث القاري.

من جهة أخرى شهد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رئيس وفد «النشامى» بالبطولة، مباراة منتخب بلاده، وحرص على ارتداء قميص الأردن أثناء جلوسه في المنصة الرئيسة.