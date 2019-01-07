فاطمة المضرب: لو كنت مكان زاكيروني لما تركت مبخوت وحيداً

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

تحسرت فاطمة المضرب لاعبة منتخبنا الوطني وسيدات النصر لكرة السلة، وبشدة على ضياع ثلاث نقاط كانت في متناول اليد في مواجهة منتخبنا الوطني أول من أمس في افتتاح كأس أمم آسيا أمام البحرين قائلة: لو كانت في مكان مدرب المنتخب زاكيروني لما ترددت لحظة في اللعب بمهاجمين بدلا من مهاجم واحد وهو علي مبخوت الذي كان وحيدا، لأننا نتطلع إلى الوصول إلى النهائي وهذا لن يتحقق إلا بتسجيل مزيد من الأهداف في كل مباراة وليس بالأسلوب الدفاعي.

جناح طائر

وكشفت المضرب بأنها قبل الالتحاق بكرة السلة مارست كرة القدم وبتميز، ولعبت في خانة الجناح الطائر وكانت مميزة في تسجيل الأهداف وتقول: عقب تسجيل البحرين لهدفهم الأول عاودني الحنين لكرة القدم، وتمنيت لو كنت داخل الملعب لأساهم في تسجيل الأهداف مع نجوم الأبيض، خاصة علي مبخوت الذي كان بحاجة لتموين إضافي ليسجل، حيث إن مهمة الجناح الطائر في كرة القدم في المقام الأول مساعدة المهاجم الصريح على التسجيل.

ميسي الأول

وقالت إنها برشلونية ومعجبة بلاعب برشلونة ومنتخب الأرجنتين ميسي، وتضيف: ميسي فاكهة الملاعب العالمية وموهبة تقدم يوميا محاضرات في كرة القدم، سواء في التهديف أو التمرير المدهش وهو نموذج عالمي يحتذى به، وعلى الصعيد المحلي كنت محبة ومشجعة لفريق الأهلي دبي «الفرسان»، لكني الآن تفرغت لكرة السلة.

وصفة سحرية

عن وصفتها السحرية التي جعلت منها لاعبة كرة سلة مميزة، كشفت فاطمة المضرب أن ممارسة اليوغا بمعدل يومي ثابت ولو لمدة عشر دقائق، الوصفة السحرية للباحثات عن التميز، سواء داخل أو خارج الملعب.