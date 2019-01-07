نجوم أمم آسيا ..تفاؤل ورهان على الفوز

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

تواصل التفاعل والحماس على شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» وانستغرام من قبل النجوم المشاركين في كأس أمم آسيا المقامة حالياً في الإمارات، حيث قام البعض منهم بنشر صور حديثة على حساباتهم الرسمية ترصد الأجواء الحماسية التي يمرون بها حالياً في حصصهم التدريبية، والتي تؤكد رغبتهم الكبيرة في تحقيق منتخباتهم مردوداً طيباً في البطولة القارية، ورصدت الصور الأجواء الحماسية التي يعيشها اللاعبون والتي ظهرت معظمها في لقطات التدريبات تفاؤلاً بالبدايات ورهاناً على تحقيق الفوز، حيث حانت لحظة الجد.

المدافع الدولي العراقي علي عدنان نشر مؤخراً على حسابه الرسمي على «انستغرام صورة له وهو يشير بعلامة النصر بعد أن أنهى الحصة التدريبية مع منتخب بلاده حيث بدا عليه الحماس وهو يرتدي قميص المنتخب العراقي.

وينازل منتخب أسود الرافدين نظيره الفيتنامي غداً في مستهل مشوار المنتخب العراقي في البطولة حيث يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث لتسهيل مهمته في المباريات التالية.

مشاركة إيجابية

من جانبه حرص قائد المنتخب التايلاندي تيراسيل دانغدا على نشر الصورة الرسمية التي تجمع كل أعضاء المنتخب التايلاندي في أرضية الملعب على حسابه الرسمي على انستغرام حيث بدا اللاعب متفائلاً بمشاركة إيجابية في كأس أمم آسيا، وتلقى تيراسيل العديد من الردود من قبل معجبيه والتي تطالبه وزملاءه بالفريق بتحقيق أداء مميز، حيث خاض المنتخب التايلاندي لقاءه الافتتاحي مساء أمس على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ويلعب دانغدا مع نادي سانفريس هيروشيما في الدوري الياباني قادماً من نادي موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي على سبيل الإعارة.

وواصل نجم المنتخب السوري ولاعب خط الوسط عمرو الميداني نشره لصوره أثناء التدريبات في ملاعب الإمارات، حيث نشر صورته على انستغرام وهو يقفز في الهواء ويركل الكرة مستعرضاً مهاراته التي سيظهرها في اللقاءات الرسمية، وكانت ركلة البداية للمنتخب السوري أمس أمام نظيره الفلسطيني.

مهارة لاعب

وفي لقطة مشابهة للقطة لاعب المنتخب السوري عمرو ميداني نشر الأسترالي أندرو نابوت صورة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام وهو يسدد كرة بطريقة مهارية، وكأنه ينشد خوض اللقاءات الرسمية بحماس شديد.

حامل القفازين

أما حارس مرمى المنتخب الياباني دانيال شميدت 26 فقد أبدى حماسه بالمشاركة في أمم آسيا بنشر صورته وهو عائد من التدريبات حاملاً القفازين في يده اليسرى وقد علت وجهه ابتسامة عريضة وكأنه يقول: أهلاً بآسيا. وتنتظر المنتخب الياباني مواجهة مهمة أمام نظيره التركمانستاني غداً على استاد آل نهيان وذلك في أولى مواجهات المنتخب الياباني الذي يتطلع إلى تقديم مردود مميز أسوة بما قدمه في المونديال.