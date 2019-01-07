«الأخضر» ممنوع من الرز واللحم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصدرت إدارة بعثة المنتخب السعودي، تعليمات مشددة إلى اللاعبين بعدم الإسراف في الطعام، وتجنب بعض الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الرز وبعض أنواع اللحوم للحفاظ على الأوزان قبل خوض أولى مباريات «الأخضر» الرسمية غداً، أمام كوريا الشمالية ضمن المجموعة الخامسة من كأس آسيا لكرة القدم.

تضمنت قائمة الممنوعات، تناول الخبز الأبيض واللحوم الحمراء والرز، ويقوم الجهازان الطبي والإداري، باختيار الأطعمة التي يتناولها اللاعبون يومياً من البوفيه المفتوح، والذي يقدم في فندق إقامة اللاعبين بدبي، وهناك التزام واضح من جميع اللاعبين بتنفيذ طلبات أجهزة المنتخب.

في حين، اطمأن الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني خوان انطونيو بيتزي، على ثنائي المنتخب السعودي المدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط سلمان الفرج، بعدما شارك في تدريب أمس كاملاً، على ملاعب نادي ند الشبا، وأكد الجهاز الطبي شفاءهما الكامل من الإصابة التي لحقت بهما، قبل المشاركة في أولى مباريات المنتخب أمام كوريا الشمالية في كأس آسيا، وأصبحت مشاركتهما في انتظار قرار من الجهاز الفني.

فيما تعرض اللاعب عبدالله الخيبري، لإصابة مفاجئة حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه، واضطر إلى التدريب بشكل منفرد من أحد أفراد الجهاز الفني، وباتت مشاركته في مباراة غد، محل شك كبير، إذ لم يحدد بعد الجهاز الطبي نوعية الإصابة ومدى خطورتها أو فترة العلاج. وبدأت تدريبات المنتخب السعودي أمس، بالإحماء، ثم تمرين الاستحواذ عبر مجموعتين، وبعدها قسم لاعبو المنتخب لمجموعتين أجروا من خلالهما مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، قبل أن يخصص المدرب، تمارين منفصلة لعدد من اللاعبين بالكرات الثابتة، واختتمت الحصة التدريبية بالإطالة.

من ناحية أخرى، أشاد الوفد الإداري للمنتخب السعودي، بجاهزية ملاعب ند الشبا، والتي أجرى عليها «الأخضر» تدريبين أول من أمس وأمس، وأكدوا أن الملاعب أكثر من رائعة، وتمتلك إمكانيات عالمية عالية، وذلك قبل أن ينتقل الفريق ليؤدي تدريبه الختامي مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد راشد بدبي، لاختبار الملعب الذي يستضيف مباراة المنتخبين السعودي والكوري الشمالي.