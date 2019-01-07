الهند تحصد فوزاً غاب 54 عاماً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

فاجأ المنتخب الهندي نظيره التايلاندي وكبّده هزيمة قاسية بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدف أمس على استاد آل نهيان، ليتصدر «النمور الزرقاء» المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما احتل «أفيال الحرب» المركز الأخير من دون رصيد.

وحقق المنتخب الهندي فوزاً مستحقاً هو الأول له في نهائيات كأس آسيا منذ 54 عاماً، وتحديداً منذ 1964، لكونه الفوز الثالث للهند طوال مشاركاته الأربع في النهائيات الآسيوية، إضافة إلى أنه الفوز الأول رسمياً على نظيره التايلاندي.

وقاد سونيل شيتري منتخب بلاده للفوز التاريخي بتسجيله هدفين من ركلة جزاء (27) و(46)، فيما أضاف تابا وجيجي هدفين (68) و(80)، بينما أحرز هدف تايلاند الوحيد تيراسيل دانجدا (33).

وقال ستيفن كونستانتين، مدرب الهند: «نحن هنا لنتأهل لدور الستة عشر، والجميع أصبح ينظر إلى الهند بشكل مختلف الآن».

من جهته، اعترف الصربي ميلوفان راييفاتش، مدرب تايلاند، بأحقية الهند بالفوز، وقال: «في الحقيقة لم نقيّم الهند بالشكل الصحيح».