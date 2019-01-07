جدول مباريات كأس آسيا 2019

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السبت 5 يناير 2019

20.00 الإمارات ــ البحرين 1 - 1 استاد مدينة زايد الرياضية

الأحد 6 يناير 2019

15.00 استراليا - الأردن 0 - 1 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

17.30 تايلاند - الهند 1 - 4 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

20.00 سوريا - فلسطين 0 - 0 استاد نادي الشارقة

الاثنين 7 يناير 2019

15.00 الصين - قيرغيزستان - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 كوريا الجنوبية - الفلبين - استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 إيران -اليمن - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الثلاثاء 8 يناير 2019

17.30 العراق- فيتنام - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 السعودية- كوريا الشمالية - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الأربعاء 9 يناير 2019

15.00 اليابان - تركمنستان - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 أوزبكستان - عمان - استاد نادي الشارقة

20.00 قطر - لبنان - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 10 يناير 2019

15.00 البحرين - تايلاند - استاد آل مكتوم بنادي النصر

17.30 الأردن - سوريا - استاد خليفة بن زايد بنادي العين

20.00 الهند - الإمارات - استاد مدينة زايد الرياضية

الجمعة 11 يناير 2019

15.00 فلسطين - استراليا - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

17.30 الفلبين - الصين - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 قيرغيزستان - كوريا الجنوبية - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

السبت 12 يناير 2019

15.00 فيتنام - ايران - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 اليمن - العراق - استاد نادي الشارقة

20.00 لبنان - السعودية - استاد آل مكتوم بنادي النصر

الأحد 13 يناير 2019

15.00 كوريا الشمالية - قطر - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان - اليابان - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 تركمنستان - أوزبكستان - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

الاثنين 14 يناير 2019

20.00 الإمارات - تايلاند - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

20.00 الهند - البحرين - استاد نادي الشارقة

الثلاثاء 15 يناير 2019

17.30 استراليا - سوريا - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 فلسطين - الأردن - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الأربعاء 16 يناير 2019

17.30 كوريا الجنوبية - الصين - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 قيرغيزستان - الفلبين - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

20.00 إيران - العراق - استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 فيتنام - اليمن - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 17 يناير 2019

17.30 اليابان - أوزبكستان - خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان - تركمنستان - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 السعودية - قطر - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 لبنان - كوريا الشمالية - استاد نادي الشارقة

دور الــ 16 الأحد 20 يناير 2019

15.00 أول المجموعة B ثالث المجموعة A/C/D - استاد آل مكتوم بنادي النصر

18.00 ثاني المجموعة A ثاني المجموعة C - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

21.00 أول المجموعة D ثالث المجموعة B/E/F - استاد محمد بن زايد - بنادي الجزيرة

الاثنين 21 يناير 2019

15.00 أول المجموعة F ثاني المجموعة E - استاد نادي الشارقة

18.00 ثاني المجموعة B ثاني المجموعة F - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

20.00 بطل المجموعة A ثالث المجموعة C/D/E - استاد مدينة زايد الرياضية

الثلاثاء 22 يناير 2019

17.00 أول المجموعة C ثالث المجموعة A/B/F - استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب

20.00 أول المجموعة E ثاني المجموعة D - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

ربع النهائي الخميس 24 يناير 2019

17.00 الفائز من مباراة 37 الفائز من مباراة 40 - استاد آل مكتوم بن بنادي النصر

20.00 الفائز من مباراة 38 الفائز من مباراة 39 - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 25 يناير 2019

17.00 الفائز من مباراة 43 الفائز من مباراة 44 - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 الفائز من مباراة 42 الفائز من مباراة 41 - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

نصف النهائي الاثنين 28 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 46 الفائز من مباراة 45 - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الثلاثاء 29 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 47 الفائز من مباراة 48 - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 1 فبراير 2019

يحدد لاحقاً

النهائي

18.00 الفائز من مباراة 49 الفائز من مباراة 50 - استاد مدينة زايد الرياضية