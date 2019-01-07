55 % الإمارات بوابة المونديال

المصدر: دبي-علي شدهان

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تباينت آراء قراء ومتابعي «البيان»، عبر استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، حيث رأى نحو 55 % أن بطولة آسيا لكرة القدم المتواصلة حالياً بضيافة الإمارات، بالإمكان أن تكون بوابة للتأهل للمونديال، في مقابل 45 % يرون عكس ذلك.

وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً، مفاده «هل ترى ضرورة اعتبار أمم آسيا محطة نهائية للتأهل للمونديال؟»، فجاءت التوقعات في الموقع الإلكتروني بنسبة 41 % توقعوا التأهل، في مقابل 59 % يرون غير ذلك، فيما توقع 58 % في «فيسبوك» إمكانية أن تكون أمم آسيا بوابة للتأهل، في مقابل 42 %، بينما يرى 66 % عبر «تويتر» إمكانية ذلك ، في مقابل 34 % لم يوافقوا على ذلك.