شعار كأس آسيا.. ثقافات وأعراق

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتكريم الفائزين في مسابقة شعار بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات، اللذين تقدما بمقترح الشعار (جمع قارة آسيا).

وقام الاتحاد الآسيوي بتقديم رحلة كاملة المصاريف لكل من الفائزين جلال نخاعي وسكوت سامرفيل، حيث حضرا المباراة الافتتاحية في البطولة والتي انتهت بتعادل منتخب الإمارات المضيف مع البحرين 1-1، وتحدث الفائزان عن توسيع كأس آسيا لتضم 24 منتخباً بدلاً من 16 منتخباً، وقال الأيرلندي الشمالي سامرفيل، والذي يقيم في فيتنام منذ 13 عاماً: «إنها تجربة رائعة أن أشاهد شعار البطولة على المباني والملاعب».

بدوره قال نخاعي: «رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة كان الدافع لتقديم اقتراحي لشعار البطولة، ولا شك أن هذه النسخة من كأس آسيا في الإمارات جمعت بحق الثقافات والأعراق واللغات المختلفة».