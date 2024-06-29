8.12 ملايين سائح في دبي أول 5 أشهر بزيادة 10 %

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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واصل قطاع السياحة في دبي أداءه القوي منذ بداية العام الجاري، محققاً نتائج إيجابية من يناير إلى نهاية مايو، واستقبلت الإمارة 8.12 ملايين سائح بزيادة 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي استقبلت فيها 7.39 ملايين زائر دولي.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وصل إجمالي الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي إلى نحو 150.2 ألف غرفة فندقية بنهاية مايو ضمن 822 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل نحو 148.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 812 منشأة نهاية مايو 2023 بنمو 1 % في عدد الغرف الفندقية.

ووصل متوسط إقامة النزيل نحو 3.8 ليالٍ، وارتفع إجمالي عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 18.34 مليون ليلة بنمو 4 % مقابل 17.7 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط السعر اليومي للغرفة 590 درهماً مقابل 563 درهماً، فيما وصل متوسط العائد إلى 478 درهماً مقابل 448 بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت الغرف الفندقية «5 نجوم» على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مع 52.6 ألف غرفة ضمن 164 فندقاً، تلتها الغرف فئة «4 نجوم» بـ29 %، مسجلة 42.8 ألف غرفة ضمن 194 منشأة، بينما استحوذت الفنادق بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 19 % من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 273 منشأة فندقية.

وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة 109 منشآت تضم 12.4 ألف شقة بينما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة 82 منشأة تضم 13.8 ألف شقة.

ووصل متوسط إشغال الفنادق والشقق الفندقية خلال مايو إلى 81% مقارنة مع 80% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 84%، تلتها الفنادق فئة 4 نجوم التي حققت متوسط إشغال 83%، بينما بلغ متوسط إشغال الشقق الفندقية الفخمة 82%، ثم الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 80% وحققت الفنادق 5 نجوم معدلات إشغال 79%.

وحلت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوار بـ 21 % من الإجمالي أول 5 أشهر من العام الجاري بما يعادل 1.72 مليون زائر، فيما استحوذت جنوب آسيا على 17 %، بنحو 1.399 مليون زائر، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ 15 % بنحو 1.24 مليون زائر، يليها دول التعاون بحصة 13 % بما يعادل 1.04 مليون زائر. ووصلت حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إجمالي الزوار إلى 12 % بما يعادل 947 ألف زائر، و9 % من دول شمال وجنوب شرق آسيا بما يعادل 764 ألف زائر.

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