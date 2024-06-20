دبي تتوقع ارتفاع عدد الزوار الدوليين إلى 20 مليوناً في 2024

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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كشف التقرير السنوي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إجمالي عدد زوار دبي سيرتفع إلى 20 مليون زائر دولي مع نهاية العام الجاري، لتحتل الإمارة المركز الثاني عالمياً ضمن أكثر الوجهات استقبالاً للزوار الدوليين في 2024، وفقاً لبحث أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس البريطانية للدراسات الاقتصادية.

وبحسب البحث الوارد ضمن التقرير السنوي للزوار الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، من المتوقع ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في الإمارة ليصل إلى نحو 77 مليار درهم (21 مليار دولار) بزيادة نسبتها 50% مقارنة مع 51.38 مليار درهم كحجم إنفاق زوار بدبي في 2019، ما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ويواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وكشف التقرير أن دبي حلت في المركز الثاني ضمن مؤشر أفضل 25 مدينة عالمياً من حيث عدد الزوار الدوليين، الأمر الذي يشير إلى مستويات النمو التي يحققها القطاع السياحي في الإمارة بدعم من زيادة التدفقات السياحية وتوسع الناقلات الوطنية وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية.

وقال التقرير إن دبي تعتبر وجهة إقليمية رائدة للمسافرين من المنطقة إلى الخارج ولا سيما من أسواق السعودية ومصر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين عبر مطارها الذي يوفر شبكة ربط جوي عالمياً، حيث حافظ مطار دبي الدولي، على صدارة مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لعام 2023، الصادر عن مجلس المطارات العالمي. وأشار التقرير إلى أهمية السياحة في استراتيجية النمو الاقتصادي طويلة المدى لدبي على النحو المبين في أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي، وتكريس موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحي في دبي، واصلت الحركة السياحية في دبي زخم الانتعاش الذي تشهده منذ بداية العام الجاري، باستقبال الإمارة لأكثر من 1.5 مليون زائر دولي خلال شهر أبريل الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، إلى نحو 6.68 ملايين زائر، بنمو نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 6.02 ملايين زائر.

وحقق قطاع السياحة في دبي أداءً استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايز» أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

وأعلنت دبي عن تنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية في عام 2023 والتي تسهم بأسلوب مباشر أو غير مباشر في دعم القطاع السياحي، ومنها: الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، والتي تهدف لزيادة أطوالها بنسبة 400% بحلول عام 2040، وزيادة الخدمات المقدمة على الشواطئ العامة بنسبة 300% بحلول عام 2025، بالإضافة إلى تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى توفير المزيد من العروض السياحية في الإمارة.

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