دبي تتصدر البحث عن العطلات على «غوغل» في 10 دول

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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يخطط المسافرون حول العالم، مع دخول فصل الصيف، بفارغ الصبر لمغامرتهم القادمة، وتظهر دبي كوجهة مفضلة عالمياً. ووفقاً لتحليل حديث لبيانات بحث غوغل، جاءت دبي في المركز الأول في البحث عن العطلات في 10 دول (السعودية، مصر، الكويت، قطر، سلطنة عمان، باكستان، الهند، روسيا، موريشيوس، وكينيا)، ما يؤكد مكانتها باعتبارها نقطة جاذبة رئيسية في الصيف للمسافرين العالميين.

وحدد الاستطلاع الذي أجري من خلال تحليل بيانات بحث غوغل والكلمات الرئيسية المتعلقة بالسفر في الصيف، دبي باعتبارها الخيار الأفضل للمسافرين الباحثين عن تجربة صيف لا تنسى. وبمزيجها الفريد من الحداثة والفخامة والغنى الثقافي، تواصل دبي أسر خيال المسافرين من جميع أنحاء العالم. ومن برج خليفة الشهير الشاهق فوق الأفق، إلى الأسواق المليئة بالكنوز والصفقات، تقدم دبي مجموعة تجارب متنوعة تلبي تفضيلات كل مسافر. وسواء أكنت تستكشف المشهد الثقافي النابض بالحياة، أم تنغمس في رحلات السفاري المفعمة بالأدرينالين، أم تسترخي على الشواطئ النظيفة، تعدك دبي بمغامرة غنية لا تنسى.

ومع استمرار دبي في الابتكار والارتقاء بعروضها المقدمة للزوار، تظل المدينة ملتزمة بتقديم تجارب لا مثيل لها تترك انطباعاً دائماً لدى المسافرين. وبفضل مناطق الجذب ذات المستوى العالمي وأماكن الإقامة الفاخرة والأجواء النابضة بالحياة، تدعو دبي المسافرين من جميع أنحاء العالم لاكتشاف السحر والروعة التي تنتظرهم في هذه المدينة الاستثنائية.

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