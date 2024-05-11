«سياحة دبي» تستشرف مسارات جديدة لتحقيق النمو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مشاركتها الناجحة في الدورة الـ 31 لمعرض سوق السفر العربي، الذي أقيم من 6 وحتى 9 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي فيما ترسخ جهودها لإرساء مسارات جديدة لتحقيق النمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية.

وقد انضم إلى الدائرة في جناح دبي 129 شريكاً من القطاعين العام والخاص، حيث أتاح لهم المعرض فرصة التواصل مع ممثلي العديد من المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في السياحة والضيافة والطيران والسفر.

كما عقدوا اجتماعات عمل مع وفود لتسليط الضوء على المقومات والعروض السياحية المتنوعة والمبتكرة التي تقدمها الإمارة بحضور الآلاف من صناع القرار ورواد القطاع. وشكل سوق السفر العربي 2024 الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، حيث حضره 46.000 شخص و2.600 جهة عارضة تمثل أكثر من 160 دولة.

وانعقد معرض سوق السفر العربي لهذا العام تحت موضوع «تمكين الابتكار - تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال». وفي إطار الفعالية سلطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على الدور المحوري لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء الإمارة، وتمكين قطاعي السفر والضيافة في دبي من استثمار الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة.

ويأتي هذا النهج بإلهام من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ونجح معرض سوق السفر العربي 2024 في توفير منصة فريدة لبناء وتعزيز العلاقات في قطاع السفر.

حيث وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عدداً من الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك الاتفاقية مع طيران الإمارات التي ستشهد عمل الجهتين معاً لتكثيف الجهود الدولية وتعزيز مكانة دبي كمركز للتجارة والسياحة والاستثمار.

وفي ضوء الفعاليات المتنوعة التي استضافها المعرض، قامت الدائرة بإطلاق النسخة الأولى من تقرير دبي للاستدامة، وكذلك المساهمة في برنامج مؤتمر سوق السفر العربي، حيث ألقى متحدثون من الدائرة عدداً من الكلمات الرئيسية، كما شاركوا في مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات الهادفة.

وجاءت المشاركة الناجحة لدبي في معرض سوق السفر العربي 2024 بعد عامٍ زاخر بالإنجازات لقطاع السياحة، حيث استقبلت الإمارة 17.15 مليون زائر دولي في العام 2023.

كما تم الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام 2024، والتي شهدت تسجيل أرقام قياسية جديدة مع استقبال الإمارة لـ 5.18 ملايين زائر دولي في الفترة بين يناير وحتى مارس، بزيادة 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «حققت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي العديد من النتائج الإيجابية والمبشرة خلال الدورة الـ 31 من معرض سوق السفر العربي، حيث قمنا بعقد لقاءات مع صناع القرار ورواد القطاع لمناقشة مستقبل السفر.

وكذلك أحدث الاتجاهات التي من شأنها الإسهام في تحول القطاع والارتقاء به إلى مستويات جديدة. وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، يتمحور هدفنا حول تعزيز الأثر الاقتصادي للسياحة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتحفيز الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز